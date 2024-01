VIDEO Tambura i zlatni pehari! Pogledajte kako su Saudijci u Rijadu dočekali Luku Modrića

Nogometaši Real Madrida sinoć su sletjeli u saudijski Rijad, gdje ih u srijedu čeka okršaj s Atletico Madridom u polufinalu španjolskog superkupa. Među njima je, jasno, bio i naš maestro Luka Modrić (38) koji je velika želja Saudijaca.

Domaćini su ga u rijadskoj zračnoj luci dočekali buketom cvijeća, na što je Luka kimnuo glavom u znak zahvale i nastavio put ka izlazu..

Saudijci ga čekali peharima i tamburom

Dok je prolazio navijači su ga dozivali, s njegove desne strane bili su poredani Saudijci koji su u rukama držali pehare, dok je jedan od njih svirao tamburu!

Modrić je navijačima mahnuo cvijećem i odmah se zaputio ka klupskom autobusu bez zaustavljanja za autograme. Samo fokus pred sutrašnju utakmicu...

Foto: JUAN MEDINA

Saudijci ga žele i češće viđati

Saudijci se nadaju da će hrvatskog maestra i češće viđati, no njegova sudbina i dalje nije poznata. Luka bi najradije ostao u Madridu i tamo završio karijeru, no pitanje je hoće li mu Florentino Perez i ekipa ponuditi novi ugovor. Carlo Ancelotti nedavno je produžio ugovor s "kraljevima" i upravo bi on mogao biti važan faktor za Modrićevu sudbinu u Realu. Njihova međusobna ljubav već je nebrojeno puta opjevana...

Foto: ISABEL INFANTES

Inače, točno tjedan dana nakon okršaja Real - Atletico u superkupu imat ćemo još jedan madridski derbi, u španjolskom kupu.