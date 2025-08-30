Obavijesti

Sport

Komentari 4
VELIK SPORTAŠ

VIDEO Tenisač dao dječaku kapu i odrasli mu je uzeo. Uslijedila je fantastična gesta tenisača

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Tenisač dao dječaku kapu i odrasli mu je uzeo. Uslijedila je fantastična gesta tenisača
Foto: Screenshot/X

"Nakon meča nisam primijetio da moja kapa nije stigla do dječaka. Zahvaljujući @asicstennis imam dovoljno kapa, tako da sam spreman za to. Hej ljudi, možete li mi pomoći pronaći dječaka?", napisao je na Instagramu Majchrzak

Poljski tenisač Kamil Majchrzak ostat će upamćen kao jedna od najpozitivnijih priča US Opena, bez obzira na to kako turnir završio. Naime, Poljak je nakon pobjede protiv Karena Hačanova pokušao dati svoju kapu dječaku u publici kao suvenir, ali odrasli čovjek pored dječaka bezobrazno je uzeo kapu i spremio je u torbu. 

Majchrzak ispočetka nije vidio incident, ali kada je saznao što se dogodilo, odlučio je reagirati. Na Instagramu je pokrenuo inicijativu da pronađe dječaka.

"Nakon meča nisam primijetio da moja kapa nije stigla do dječaka. Zahvaljujući @asicstennis imam dovoljno kapa, tako da sam spreman za to. Hej ljudi, možete li mi pomoći pronaći dječaka s mog meča? Ako ste to vi (ili vaši roditelji ovo vide), pošaljite mi poruku.", napisao je na Instagramu, a ubrzo je dječak i pronađen što je također Poljak istaknuo na profilu. 

Pobjedom protiv Kačanova prvi je put dobio nekog top 10 igrača svijeta i izjednačio najbolji rezultat karijere na US Openu, a za plasman u osminu finala igrat će protiv 435. igrača svijeta, švicarskog kvalifikanta Leandra Riedija. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
UŽIVO Strani transferi: Bayern doveo novog napadača, Arsenal stopera iz Bayer Leverkusena
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Bayern doveo novog napadača, Arsenal stopera iz Bayer Leverkusena

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić ima Bentleya i sponzorski BMW, Dalić je dobio poklon iz Emirata
VOZNI PARK NAŠIH NOGOMETAŠA

FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić ima Bentleya i sponzorski BMW, Dalić je dobio poklon iz Emirata

Ni hrvatski nogometaši nisu imuni na luksuzne automobile, a mi smo zavirili kakve se 'zvijeri' kriju u njihovim garažama. Zlatko Dalić i dalje je vjeran svom BMW-u kojeg je dobio prije deset godina
Dinamu jako težak ždrijeb u Europskoj ligi, Rijeka imala više sreće u Konferencijskoj!
ŠTO KAŽETE?

Dinamu jako težak ždrijeb u Europskoj ligi, Rijeka imala više sreće u Konferencijskoj!

"Modri" će na Maksimiru dočekati Real Betis, Celtu Vigo, Fenerbahče i FCSB, a u goste ide Lilleu, Maccabiju iz Tel Aviva, Midtjyllandu i Malmöu. Rijeka doma igra protiv Sparte Prag, Celja i AEK-a Larnace, a ide u goste Šahtaru, Lincolnu i Noahu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025