VIDEO Tenisač dao dječaku kapu i odrasli mu je uzeo. Uslijedila je fantastična gesta tenisača

Poljski tenisač Kamil Majchrzak ostat će upamćen kao jedna od najpozitivnijih priča US Opena, bez obzira na to kako turnir završio. Naime, Poljak je nakon pobjede protiv Karena Hačanova pokušao dati svoju kapu dječaku u publici kao suvenir, ali odrasli čovjek pored dječaka bezobrazno je uzeo kapu i spremio je u torbu.

Majchrzak ispočetka nije vidio incident, ali kada je saznao što se dogodilo, odlučio je reagirati. Na Instagramu je pokrenuo inicijativu da pronađe dječaka.

"Nakon meča nisam primijetio da moja kapa nije stigla do dječaka. Zahvaljujući @asicstennis imam dovoljno kapa, tako da sam spreman za to. Hej ljudi, možete li mi pomoći pronaći dječaka s mog meča? Ako ste to vi (ili vaši roditelji ovo vide), pošaljite mi poruku.", napisao je na Instagramu, a ubrzo je dječak i pronađen što je također Poljak istaknuo na profilu.

Pobjedom protiv Kačanova prvi je put dobio nekog top 10 igrača svijeta i izjednačio najbolji rezultat karijere na US Openu, a za plasman u osminu finala igrat će protiv 435. igrača svijeta, švicarskog kvalifikanta Leandra Riedija.