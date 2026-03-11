VIDEO Teniska namještaljka?! Evo što je trener naredio igraču

Meč osmine finala turnira Masters 1000 u Indian Wellsu između Španjolca Alejandra Davidovicha Fokine i Amerikanca Learnera Tiena ponudio je jednu od najkontroverznijih scena sezone. Dok se lomio drugi set, kamere su uhvatile španjolskog trenera Mariana Puertu kako svojem igraču daje neuobičajenu uputu koja je odjeknula teniskim svijetom. Pri vodstvu Amerikanca 5-1 u drugom setu, dok se Tien spremao servirati za izjednačenje u setovima, Puerta, bivši finalist Roland Garrosa, svojem je pulenu na španjolskom doviknuo jasnu poruku.

​- Pusti ovaj gem, prvi serviramo u trećem setu, idemo!

Video pogledajte OVDJE.

Foto: Jayne Kamin-Oncea

Davidovich Fokina, 19. tenisač svijeta, poslušao je naredbu bez pogovora. U sljedećem gemu odigrao je s pola snage, bez prevelikog otpora i gotovo nezainteresirano, dopustivši Tienu da s lakoćom zaključi set rezultatom 6-1. Taktička zamisao bila je očita: sačuvati energiju za odlučujući treći set i u njega ući s psihološkom prednošću početnog servisa. Ovaj potez, koji graniči sa sportskim duhom, izazvao je brojne rasprave o tome gdje se povlači granica između pametne taktike i nesportskog ponašanja.

Unatoč kontroverznoj strategiji, plan se na kraju izjalovio. Iako je uštedio energiju i osigurao početni udarac u trećem setu, Davidovich Fokina je na kraju ipak izgubio dramatičan meč u tie-breaku i ostao bez četvrtfinala. Poraz je samo produbio frustracije za talentiranog Španjolca, koji je poznat po tome što teško zatvara mečeve. U karijeri je do sada izgubio čak 13 mečeva u kojima je imao barem jednu meč-loptu, što je poražavajuća statistika koja potvrđuje njegovu mentalnu krhkost u ključnim trenucima. Unatoč promjeni trenera i suradnji s Puertom, čini se da se stari problemi nastavljaju.

ATP Indian Wells, osmina finala

Learner Tien (SAD, 25) - Alejandro Davidovich Fokina (Španjolska, 19) 4-6, 6-1, 7-6 (7-4)