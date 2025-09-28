VIDEO Teniske legende ispratile velikog Nikolu Pilića. Đoković: 'I dalje ćemo slaviti njegovo ime'

Hrvatski, ali i svjetski tenis, ostao je bez istinske legende "bijelog sporta", Nikole Pilića. Preminuo je prije nekoliko dana u 87. godini, a ove subote je pokopan na opatijskom groblju, javlja portal poduckun.net. Na sprovodu su, uz njegovu obitelj, bili i Mario Ančić, Ivan Ljuibčić i Novak Đoković koji je Pilića smatrao svojim teniskim ocem. Održali su dirljiv govor.

- Mi smo u suštini njegovi učenici, njegovi sljedbenici, njegov legat. Kao što smo maloprije pričali, on će živjeti - dovijeka. Dok god smo mi živi, mi ćemo slaviti njegovo ime i sve što je on napravio za tenis. I hrvatski, i naš u Srbiji, europski, svjetski... tako da, hvala ti, Niko i, uzdravlje… - rekao je Đoković, a na njega se nadovezao Mario Ančić:

- Postoji dobra izreka za prave legende, što Nikola jest, „ne plaći jer je gotovo, smiješi se jer se dogodilo". Za nas to znači da smo sretni jer je dotakao naše živote, odvojio vrijeme za nas i pomogao nam postati ono što jesmo danas.

Pilićeva ostavština u tenisu je ogromna. Bio je uspješan igrač i sjajan trener te je s Njemačkom tri puta osvojio Davis Cup, a 2005. je kao trener Hrvatskoj donio prvi Davis Cup. Kao savjetnik reprezentacije Srbije, isti je trofej osvojio i 2010. godine. Brojni tenisači oprostili su se od Pilića, a njegov lik i djelo nastavlja živjeti dalje.