UŽASAN FAUL

VIDEO Težak udarac za Dinamo: Kapetan zbog divljačkog starta protivnika hoda na štakama...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Rijeka je u uzvratnoj utakmici finala Hrvatskog malonogometnog kupa pobijedila Futsal Dinamo 7-1 i tako osvojila prvi trofej u povijesti kluba. Dinamo je bio potpuno nadigran, ali jedna situacija "bacila je mrlju" na veliki trijumf Rijeke. Pri rezultatu 3-0 za Rijeku, kada je ukupno bilo 4-4 i utakmica je bila potpuno otvorena, igrač Rijeke, Elvir Husarić, je s dvije noge, s leđa, uletio u Tihomira Novaka i dobio samo žuti karton. Novak je nakon toga obavio preglede i stigla je dijagnoza.

Iz Futsal Dinama navode kako mu je utvrđena ozbiljnija ozljeda ligamenata koja zahtijeva odgovarajuće liječenje i rehabilitaciju, a okvirna prognoza oporavka je dva mjeseca. Daljnji tijek oporavka ovisit će naravno i o reakciji na terapiju i eventualnoj potrebi za dodatnim medicinskim zahvatima. Tihi je stavljena ortoza te se trenutačno kreće uz pomoć štaka, a preporučeno mu je mirovanje. 

Husarić nije dobio crveni karton, a onda je zabio za 4-0 i 5-0 i time donio veliki preokret Rijeci. Zabila je Rijeka kasnije još dva gola i potvrdila trofej, ali taj start podigao je dosta prašine za vrijeme, a pogotovo nakon utakmice. 

- Snimku smo pogledali više puta i prekršaj Elvira jednako je ružan i prvi i stoti put. Ipak, činjenica je da nije startao s namjerom da ozlijedi legendu hrvatskog futsala, Tihu Novaka. Elvir je pogrešno procijenio situaciju, a Tiho je, iskusan kakav jest, zatvorio put prema lopti - napisali su nakon susreta iz Rijeke te dodali:

- Morali smo se oglasiti po ovom pitanju jer je ružno čitati sve ove komentare koje dečko poput Elvira sigurno ne zaslužuje. Tihi želimo brz oporavak, ogroman je respekt koji taj igrač ima od svih nas. 

Zbog 'bosanskog dijamanta' odrekla se holivudske karijere: Evo tko je supruga Edina Džeke
VELIKA LJUBAV

Zbog 'bosanskog dijamanta' odrekla se holivudske karijere: Evo tko je supruga Edina Džeke

Amra Džeko, nekadašnja holivudska zvijezda, napustila je sjaj Los Angelesa zbog ljubavi prema Edinu Džeki. Dok Edin vodi Bosnu prema povijesnom Svjetskom prvenstvu, Amra je njegov najveći oslonac
JEZIVE SCENE U UFC-u: Borkinja izgubila svijest nakon brutalnog nokauta! Pobjednica se molila
NOKAUT NIJE BIO DOVOLJAN

JEZIVE SCENE U UFC-u: Borkinja izgubila svijest nakon brutalnog nokauta! Pobjednica se molila

Alexa Grasso priredila je šok večeri u UFC-u, brutalno je nokautirala Maycee Barber i ušla u povijest ženskog MMA-ja. Barber se srušila prije nego što je dotaknula pod, a Grasso je još dodatno zaključala gušenje. Dvorana je ostala bez daha, a predsjednik UFC-a Dana White nije skrivao oduševljenje
VIDEO Francuzi lakoćom dobili Kolumbiju i nastavili sjajan niz!
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Francuzi lakoćom dobili Kolumbiju i nastavili sjajan niz!

Bila je to osma francuska pobjeda uz jedan remi u posljednjih devet susreta. Posljednji put "Les Bluesi" su spojili devet susreta bez poraza od prosinca 2022. do rujna 2023.

