VIDEO Težak udarac za Dinamo: Kapetan zbog divljačkog starta protivnika hoda na štakama...

Rijeka je u uzvratnoj utakmici finala Hrvatskog malonogometnog kupa pobijedila Futsal Dinamo 7-1 i tako osvojila prvi trofej u povijesti kluba. Dinamo je bio potpuno nadigran, ali jedna situacija "bacila je mrlju" na veliki trijumf Rijeke. Pri rezultatu 3-0 za Rijeku, kada je ukupno bilo 4-4 i utakmica je bila potpuno otvorena, igrač Rijeke, Elvir Husarić, je s dvije noge, s leđa, uletio u Tihomira Novaka i dobio samo žuti karton. Novak je nakon toga obavio preglede i stigla je dijagnoza.

Iz Futsal Dinama navode kako mu je utvrđena ozbiljnija ozljeda ligamenata koja zahtijeva odgovarajuće liječenje i rehabilitaciju, a okvirna prognoza oporavka je dva mjeseca. Daljnji tijek oporavka ovisit će naravno i o reakciji na terapiju i eventualnoj potrebi za dodatnim medicinskim zahvatima. Tihi je stavljena ortoza te se trenutačno kreće uz pomoć štaka, a preporučeno mu je mirovanje.

Husarić nije dobio crveni karton, a onda je zabio za 4-0 i 5-0 i time donio veliki preokret Rijeci. Zabila je Rijeka kasnije još dva gola i potvrdila trofej, ali taj start podigao je dosta prašine za vrijeme, a pogotovo nakon utakmice.

- Snimku smo pogledali više puta i prekršaj Elvira jednako je ružan i prvi i stoti put. Ipak, činjenica je da nije startao s namjerom da ozlijedi legendu hrvatskog futsala, Tihu Novaka. Elvir je pogrešno procijenio situaciju, a Tiho je, iskusan kakav jest, zatvorio put prema lopti - napisali su nakon susreta iz Rijeke te dodali:

- Morali smo se oglasiti po ovom pitanju jer je ružno čitati sve ove komentare koje dečko poput Elvira sigurno ne zaslužuje. Tihi želimo brz oporavak, ogroman je respekt koji taj igrač ima od svih nas.