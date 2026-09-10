VIDEO Tiktoker posjetio VIP ložu na Poljudu pa ostao bez riječi zbog Torcide: 'Ovo nema nigdje'

Jedan od najpoznatijih svjetskih kreatora sadržaja posvećenog VIP iskustvima na sportskim stadionima, Britanac Kyle Mattison koji stoji iza popularnog profila "The Padded Seat", nedavno je posjetio Split. Njegova misija bila je detaljno recenzirati što sve nudi Hajdukov "VIP Silver" paket tijekom prvenstvene utakmice na Poljudu. Njegov video, koji prikazuje sve od ponude hrane do pristupa ekskluzivnim prostorijama, brzo je privukao pažnju, a posebno je istaknuo nevjerojatnu atmosferu za koju je zaslužna Torcida.

Od švedskog stola do skrivenog 'Bijelog salona'

Recenzija počinje obilaskom klupskog fan shopa, a zatim se Mattison seli u "VIP Silver" ložu. Ulaznica, čija je pojedinačna cijena 178 eura, odnosno 3.200 eura za sezonsku pretplatu, uključuje pristup opuštenom salonu s bogatim švedskim stolom na kojem su se našle brojne hrvatske delicije, kao i besplatna pića. Prostor je ukrašen i vitrinama s trofejima splitskog kluba.

Međutim, dogodio se i jedan neočekivani trenutak. Kako navodi u videu, osoblje kluba primijetilo je da snima recenziju te su mu omogućili ekskluzivni obilazak prostora koji su inače rezervirani samo za klupske partnere. Dobio je dodatnu narukvicu i pristup "Bijelom salonu", znatno ekskluzivnijem prostoru s otvorenim barom, privatnim balkonom s kojeg se pruža impresivan pogled na Split te još bogatijom gastronomskom ponudom. Mattison je s oduševljenjem kušao pašticadu i zagorske štrukle, ocijenivši ih s pet zvjezdica. Cjelokupno iskustvo ocijenio je vrlo visokim ocjenama: osoblje i usluga dobili su čistu peticu, dok su hrana, VIP sadržaji i vrijednost za novac ocijenjeni četvorkom.

'Ovo nema nigdje': Pogled na Torcidu i podijeljene reakcije

Iako je bio impresioniran gostoprimstvom, ono što je na njega ostavilo najjači dojam bila je atmosfera na tribinama. Video završava spektakularnim kadrovima bakljade Torcide, uz posebnu pohvalu najstarijoj navijačkoj skupini u Europi. Upravo ta strastvena podrška ono je što Poljud, arhitektonski biser zaštićen kao kulturno dobro, čini jedinstvenim stadionom. Video je snimljen u pravo vrijeme, s obzirom na to da će hrvatska reprezentacija šestog listopada na Poljudu ugostiti Španjolsku u sklopu Lige nacija, pa recenzija daje zanimljiv uvid u ponudu stadiona.

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 05. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Profil "The Padded Seat" prati više od 1,4 milijuna ljudi, a Mattison je poznat po recenzijama najvećih svjetskih klubova poput Manchester Cityja i Barcelone, što njegovoj pohvali Hajduku daje dodatnu težinu. Ipak, ispod objave su se javili i domaći pratitelji s nešto drugačijim iskustvima. Jedan korisnik je u komentaru iznio kritiku: "Iskreno, loše gostoprimstvo. Loža treba renovaciju, sjedala bi mogla biti čišća, a hrana bolja. Hrvatska liga općenito premalo brine o VIP ulaznicama. Pretpostavljam da je na Maksimiru situacija još gora i skuplja."

Unatoč podijeljenim mišljenjima, recenzija je ponudila rijedak i detaljan uvid u ono što Hajduk nudi svojim gostima u svečanijim ložama. Prikazala je sve, od standardne ponude dostupne javnosti do skrivenih salona rezerviranih za partnere, istovremeno slaveći ono po čemu je Poljud najpoznatiji - jedinstvenu i vatrenu atmosferu koja očito nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

*Uz korištenje AI-ja