VIDEO Tin Jedvaj zabio u grčkom derbiju! Pogledajte sjajan šut

U derbiju 10. kola grčkog nogometnog prvenstva Panathinaikos je pobijedio PAOK sa 2-1, a drugi gol za pobjednički sastav zabio je hrvatski nogometaš Tin Jedvaj.

Dolaskom Rafe Beniteza za kormilo Panathinaikosa, Jedvaj dobiva sve više prilika. Od pet susreta koliko je Španjolac do sada vodio "Pao", Jedvaj je upisao tri nastupa.

U derbiju protiv PAOK-a upisao se i među strijelce lijepo pogodivši s ruba kaznenog prostora za 2-0 u 31. minuti utakmice. Bio je to njegov prvi gol u dresu "zelenih" nakon travnja ove godine kada je također, zabio protiv PAOK-u, ali u porazu 1-2.

Prije njega vodeći gol na utakmici zabio je Miloš Pantović u 20. minuti, dok je strijelac za goste bio Ioannis Konstantelias u 61. minuti.

Gol Jedvaja pogledajte OVDJE

Jedvaj je odigrao cijeli susret za pobjednički sastav, baš kao i Dejan Lovren za goste. Luka Ivanušec je dobio priliku u posljednjih 15 minuta.

PAOK je ovim porazom ispustio vrh ljestvice nakon što je Olympiakos na gostovanju porazio Kifisiju sa 3-1. Diogo (37) i El Kaabi (57-11m, 71-11m) su zabili za pirejski sastav, dok je pogodak za domaćine postigao Pantelidis (47).

AEK je na gostovanju pobijedio OFI sa 1-0. Gol odluke je zabio Orbelin Pineda u 74. minuti. Krešimir Krizmanić je igrao za OFI, dok Domagoj Vida nije nastupio za goste zbog žutih kartona. Aris i Asteras su odigrali 0-0, a Lovro Majkić nije branio za Aris.

Na ljestvici vodi Olympiakos sa 25 bodova, PAOK ima 23, a AEK 22 boda. Panathianikos je šesti sa 15 bodova.