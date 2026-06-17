Kane opet zadao šok Vatrenima! Hrvatska se digla golom Baturine, ali Englezi su prije odmora vratili vodstvo i opet kaznili obranu
VIDEO Tko čuva Harryja Kanea? Stanišić je poludio na suigrače
Nakon što je Hrvatska prodisala izjednačujućim golom protiv Engleske u 36. minuti preko Martina Baturine na krasnu asistenciju Petra Sučića, Otočani su prije odmora ponovno poveli, i to preko istog čovjeka koji im je donio i vodstvo nakon sumnjivog ponavljanja penala. U pitanju je rekorder Harry Kane.
Pravo je pitanje kako su "vatreni" pustili da im nečuvan uđe u šesnaesterac i glavom nakon kornera Declana Ricea pogodi u donji desni kut za 2-1. Josip Stanišić nije ga uspio zaustaviti jer ga je košarkaški blokirao Nico O'Reilly, a onda je poludio na "vatrene".
Kako god, Kane se ponovno pokazao kao mačka u kaznenom prostoru. No tik prije odmora Petar Musa je nakon spuštene lopte Ivana Perišića zabio za 2-2
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