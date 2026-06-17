Obavijesti

Sport

Komentari 6
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Tko čuva Harryja Kanea? Stanišić je poludio na suigrače

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Tko čuva Harryja Kanea? Stanišić je poludio na suigrače
Foto: HTV/screenshot

Kane opet zadao šok Vatrenima! Hrvatska se digla golom Baturine, ali Englezi su prije odmora vratili vodstvo i opet kaznili obranu

Admiral

Nakon što je Hrvatska prodisala izjednačujućim golom protiv Engleske u 36. minuti preko Martina Baturine na krasnu asistenciju Petra Sučića, Otočani su prije odmora ponovno poveli, i to preko istog čovjeka koji im je donio i vodstvo nakon sumnjivog ponavljanja penala. U pitanju je rekorder Harry Kane.

Pravo je pitanje kako su "vatreni" pustili da im nečuvan uđe u šesnaesterac i glavom nakon kornera Declana Ricea pogodi u donji desni kut za 2-1. Josip Stanišić nije ga uspio zaustaviti jer ga je košarkaški blokirao Nico O'Reilly, a onda je poludio na "vatrene".

Kako god, Kane se ponovno pokazao kao mačka u kaznenom prostoru. No tik prije odmora Petar Musa je nakon spuštene lopte Ivana Perišića zabio za 2-2

Video možete pogledati OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone
WAGSICE S DIPLOMOM

FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone

Nogometaše najčešće vežemo s manekenkama. Puno je takvih veza bilo kroz povijest. Ipak, naši reprezentativci su pokazali kako nisu svi isti
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Salzburg doveo kultnog stopera za trenera
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Salzburg doveo kultnog stopera za trenera

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026