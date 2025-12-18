VIDEO Tko kaže da Mudražija ne nastupa za Dinamo? Pogledajte njegove pjevačke sposobnosti

Dinamo je kolo prije kraja jesenskog dijela na prvoj poziciji HNL-a. Imaju bod više (35) od Hajduka nakon 17 odigranih kola i u subotu će na Maksimiru dočekati Lokomotivu koja je osma s 19 bodova. Uoči zadnjeg kola jesenskog dijela prvenstva neki igrači Dinama odlučili su pokazati pjevačke sposobnosti.

Razlog okupljanja prvotimaca zagrebačkog kluba bio je otvorenje Dinamove igraonice 'd-LAND' u Z centru. Riječ je o iznimno velikoj i moderno opremljenoj igraonici koja nudi bogatstvo sadržaja prilagođenih djeci različite dobi, a u karaokama se okušalo nekoliko nogometaša zagrebačke momčadi.

Zagreb: Otvorenje Dinamove igraonice d-Land | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Zvijezda večeri bio je Robert Mudražija (28) koji je s Franom Topićem (21) otpjevao stihove svevremenskog hita iz 1973. godine Serbus, Zagreb moj Tonija Leskovara. S njima su se okušali u pjevanju Gonzalo Villar (27) i Bruno Goda (27), ali uz stihove hita Connecta Boja mojih vena. Posebno inspiriran bio je lijevi bek Dinama koji je navijačku pjesmu 'modrih' otpjevao s velikim entuzijazmom.

Mudražija je ove sezone stigao iz Lokomotive za pola milijuna eura i za 'modre' nastupio pet puta uz siromašnih 129 minuta. Još uvijek čeka na prvijenac, a možda mu trener Mario Kovačević da veću minutažu protiv bivšeg kluba. U karijeri je, osim za Dinamo, igrao za Lokomotivu, Osijek, Zagreb, Slaven Belupo, Rijeku, Kopenhagen, Olimpiju i Liefering. Za mlađe uzraste hrvatske reprezentacije skupio je pet nastupa.