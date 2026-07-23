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VIDEO Toni Fruk je i dalje junak Rijeke, ovako je zabio Derryju

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Toni Fruk je i dalje junak Rijeke, ovako je zabio Derryju
Foto: MAXSport/screenshot
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RIJEKA - DERRY CITY 1-0 Fruk zabio za Rijeku i probio Derry nakon mukotrpnog početka, a transfer i dalje visi u zraku

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Rijeka je nakon puno muke i propuštenih prilika protiv Derry Cityja iz Sjeverne Irske pobijedila 1-0 golom u 52. minuti prve utakmice drugog pretkola Konferencijske lige. Zabio je, dakako, Toni Fruk, koji je silom prilika ostao na Rujevici i na početku nove sezone iako i dalje očekuje transfer.

Branko Pavić s centra je fino uposlio Daniela Adu-Adjeija, odbila se potom lopta do Fruka koji je bez razmišljanja odapeo lijevom nogom i pogodio donji desni kut.

Mislili su mnogi da će se već oprostiti od kluba, da neće zaigrati za bijele nakon Svjetskog prvenstva, ali evo ga, i opet je zabio u važnom trenutku! To mu je 139. nastup za Rijeku i 39. gol.

Gol pogledajte OVDJE.

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