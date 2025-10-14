VIDEO Tonu sve dublje: Srbi od Andore primili golčinu s centra!

Srpska nogometna reprezentacija doživjela je u subotu težak poraz od Albanije (1-0) koji ih je udaljio od drugog mjesta i dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Izazvalo je to potrese u srpskom nogometu, sručila se gomila kritika na reprezentativce i izbornika Dragana Piksija Stojkovića koji je podnio ostavku.

U takvoj negativnoj atmosferi, reprezentaciju je privremeno preuzeo Zoran Mirković i poveo na gostovanje kod Andore. Vjerovali su da će to biti 'šetnja' i prilika da se napune samopouzdanjem nakon loših rezultata, no u 17. minuti doživjeli su šok od 174. reprezentacije svijeta. I to kakav, primili su golčinu s centra!

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages /PIXS

Guillaume Lopez, igrač Santa Colome, koji vrijedi 300 tisuća eura na Transfermarktu, primio je loptu na centru, malo ju povukao pa shvatio da je srpski golman Đorđe Petrović izašao s gola. Nije ni trenutka razmišljao, opalio je po golu, prebacio Petrovića i zabio golčinu za vodstvo Andore.

Spektakularan gol pogledajte OVDJE

Ipak, Srbi su se brzo probudili iz šoka i izjednačili dvije minute kasnije autogolom Garcije. No, svjesni su i sami da će sve osim pobjede biti teški debakl i udarac na njihovu reputaciju koja je na klimavim nogama.