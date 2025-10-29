Više od 200 članova Torcide našlo u središtu Vinkovaca, a uz njih je bila jaka policijska pratnja. Nešto iza 9 sati ujutro pripadnici Torcide stigli su u samo središte Vinkovaca, a policija je blokirala sve prilaze
VIDEO Torcida grmi u središtu Vinkovaca uz osiguranje policije
U srijedu će aktualni lider HNL-a, Hajduk, gostovati u Vinkovcima gdje će odmjeriti snage s Cibalijom u okviru osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa. To će biti prvi međusobni susret između Hajduka i Cibalije još otkako je vinkovački klub ispao iz elitnog društva hrvatskog nogometa 2018. godine.
Tim je povodom u Vinkovce na dan utakmice stigao veliki broj pripadnika Torcide, koji su u utorak proslavili jubilarnu 75. godišnjicu od osnivanja navijačke skupine.
Vinkulja piše kako se više od 200 članova Torcide našlo u središtu Vinkovaca, a uz njih je bila jaka policijska pratnja. Nešto iza 9 sati ujutro pripadnici Torcide stigli su u samo središte Vinkovaca, a policija je blokirala sve prilaze.
Štoviše, učenici jedne srednje škole ostali su "blokirani" u prostorijama škole tijekom velikog odmora kako se ne bi miješali s navijačima, a nije poznato je li policija ispratila pripadnike Torcide do središta grada ili su tamo došli po pozivu.
