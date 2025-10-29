VIDEO Torcida grmi u središtu Vinkovaca uz osiguranje policije

U srijedu će aktualni lider HNL-a, Hajduk, gostovati u Vinkovcima gdje će odmjeriti snage s Cibalijom u okviru osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa. To će biti prvi međusobni susret između Hajduka i Cibalije još otkako je vinkovački klub ispao iz elitnog društva hrvatskog nogometa 2018. godine.

Pokretanje videa... 00:49 Split: Torcida slavi 75. rođendan | Video: 24sata/pixsell

Tim je povodom u Vinkovce na dan utakmice stigao veliki broj pripadnika Torcide, koji su u utorak proslavili jubilarnu 75. godišnjicu od osnivanja navijačke skupine.

Foto: Vinkulja.hr

Vinkulja piše kako se više od 200 članova Torcide našlo u središtu Vinkovaca, a uz njih je bila jaka policijska pratnja. Nešto iza 9 sati ujutro pripadnici Torcide stigli su u samo središte Vinkovaca, a policija je blokirala sve prilaze.

Foto: Čitatelj 24sata

Štoviše, učenici jedne srednje škole ostali su "blokirani" u prostorijama škole tijekom velikog odmora kako se ne bi miješali s navijačima, a nije poznato je li policija ispratila pripadnike Torcide do središta grada ili su tamo došli po pozivu.