VIDEO Torcidu pratio helikopter, kasnila na susret u Koprivnici. Policija ju je zadržala na Lučkom

Najvjernija navijačka skupina Hajduka kasnila je na susret splitskog kluba kod Slaven Belupa u Koprivnici. Torcida je propustila prvo poluvrijeme u kojem je Hajduk poveo golom Marka Livaje iz penala u trećoj minuti sudačke nadoknade, a na tribine stadiona Ivan Kušek Apaš smjestila se početkom drugog dijela.

Kako saznajemo, Torcida je kasnila jer ju je policija zadržala na naplatnoj postaji Lučko na ulasku u Zagreb. Tamo je čekala oko sat i pol vremena prije nego je policija procijenila da ju može pustiti dalje.

Naime, u isto vrijeme je Dinamova navijačka skupina Bad Blue Boys putovala za Pulu gdje 'modri' igraju protiv Istre. I njih čeka slična sudbina, morat će čekati na Grobniku i kasnit će na početak utakmice na Aldo Drosini.

Visoke mjere osiguranja bile su i na autocesti. Policijski helikopter pratio je Torcidu do Zagreba, a policijski službenici osigurali su sve benzinske postaje od čvora Bosiljevo do Zagreba kako ne bi došlo do sukoba dviju rivalskih skupina.