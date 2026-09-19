VIDEO Tottenham tone pa tone: Aston Villa pobijedila u Londonu

Nogometaši Tottenham Hotspura nastavili su s vrlo slabim ulaskom u novu sezonu Premier lige, u susretu 5. kola su na svom terenu izgubili od Aston Ville sa 2-3.

Gosti iz Birminghama poveli su 3-0 golovima Manzambija (45+4), Jacksona (67) i Buendije (79) da bi Gallagher (86) prvim ovosezonskim prvenstvenim golom Tottenhama i Van Hecke (90+8) sa zadnjim dodirom na utakmici samo ublažili poraz. Golove možete pogledati OVDJE.

Foto: Paul Childs

Spursi su tako nakon pet kola ostali na samo dva osvojena boda i nalaze se na 18. mjestu Premier lige, uz gol-razliku 1-8. S druge strane, aktualni osvajač Europske lige stigao je do prve pobjede u prvenstvu. Aston Villa sada ima četiri boda i nalazi se na 15. mjestu. Vode Arsenal i Manchester City sa po 12 bodova.