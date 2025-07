VIDEO 'Trči kao da je Mr. Bean': Jokić preletio pola svijeta pa se utrkivao protiv 'vlaka-metka'

Košarkaški entuzijasti broje tjedne do početka nove NBA sezone do koje je ostalo još tri mjeseca, a srpski reprezentativac Nikola Jokić (30) iskoristio je dugu ljetnu stanku kako bi "skočio" do Kine i time iznenadio brojne obožavatelje, koji su pretpostavili kako će ostati u rodnom Somboru cijelo ljeto.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:30 Nikola Jokić na raftingu | Video: TikTok

Jokić uživa na ljetnom odmoru, a pravi je hit na društvenim mrežama postala snimka na kojoj se "utrkuje" protiv kultnog kineskog "vlaka-metka". Snimka je postala hit na društvenim mrežama, pogotovo na Redditu, s kojeg smo izvukli najzanimljivije komentare...

"Kada ne bi ništa znali o košarci, ne bi vjerovali da je ovo jedan od najdominantnijih igrača svih vremena."

"Trči kao da je Mr. Bean."

"Zamislite da ste Kinez koji se vraća s običnog posla, a kroz prozor vlaka vidite Nikolu Jokića koji trči uz vlak."

"Pobijedio bi da je došao sa svojim konjem."

"Nikad ga nisam vidio kako brže trči."

Jokić je prošle sezone imao najbolju godinu u karijeri. Bilježio je triple-double s 29,2 koševa, 12,7 skokova i 10,2 asistencije, ali ostao je bez MVP nagrade koja je otišla u ruke Shai Gilgegous-Alexanderu, koji je i s Oklahomom izbacio Jokićeve Nuggetse.