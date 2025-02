VIDEO Trenutak ludila! Kapetan Atalante igrača Bruggea gađao loptom pa se osramotio...

Atalanta je razočarala u Ligi prvaka, ispadanjem već u prvom kolu nokaut faze. Iako su imali sreće pri ždrijebu, dobivši jednog od "poželjnijih" protivnika, nisu uspjeli opravdati očekivanja. Posebno lošu predstavu pružili su u uzvratu na domaćem terenu.

Brugge je dominirao i gotovo svaka njihova prilika završila je golom. Već nakon prvih 45 minuta bilo je jasno da su Belgijci osigurali prolaz, vodeći 3-0. Chemsdine Talbi bio je dvostruki strijelac, zabivši u 3. i 27. minuti, dok je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela Ferran Jutgla fantastičnim udarcem s 20 metara dodatno otežao situaciju Atalanti.

Tračak nade za Talijane pojavio se odmah na početku drugog poluvremena. Ademola Lookman, koji je zamijenio Marija Pašalića, smanjio je na 3-1 već u 46. minuti. Atalanta je mogla doći još bliže, ali je Lookman 15 minuta kasnije promašio jedanaesterac.

No, susret je obilježila suluda reakcija Rafaela Toloija, koji je u trenutku frustracije potpuno nepotrebno izgubio živce i zaradio izravni crveni karton. Tijekom izvođenja auta, Maxim De Cuyper se zabio u njega. To ga je razljutilo, pa je pokušao pogoditi Belgijca loptom, no ona mu je ispala iz ruke. Uslijedio je novi pokušaj, bacio je loptu, zatrčao se i srušio De Cuypera, koji mu je već bio okrenut leđima.

Situaciju možete pogledajte OVDJE.

Situacija je izazvala reakciju igrača obje momčadi, a sudac Felix Zwayer, osim što je pokazao crveni karton Toloiju, podijelio je i žute kartone Martenu de Roonu, De Cuyperu i Gustafu Nilssonu. Da stvar bude gora, Toloi je kapetan Atalante, a ovakvo ponašanje sigurno ne opravdava nošenje trake.

Dodajmo da je Brugge u konačnici dalje prošao ukupnim rezultatom 5-2.