Pep rekao da City protiv Reala ima 1 posto šanse, Ancelotti je u čudu: 'Guardiola to nije mislio'

Dva su puta vodili na Etihadu u šesnaestini finala Lige prvaka, ali 'građani' nisu uspjeli slaviti protiv 'kraljeva'. Kod kuće su nogometaši Manchester Cityja s 3-2 (0-1) izgubili od Real Madrida, a u uzvratu idu na Santiago Bernabeu gdje su osjetni autsajderi prema kladionicama.

Svjestan je teškog zadatka i trener prvaka Engleske Pep Guardiola koji je izjavio da njegova momčad ima 1 posto šanse za prolaz u daljnju fazu natjecanja. U čudu je to ostavilo trenera madridske momčadi Carla Ancelottija.

- On to nije mislio, pitat ću ga prije utakmice misli li stvarno da imaju 1 posto šanse. Znam da misli da imaju više od toga, a mi imamo prednost i moramo je iskoristiti. Bilo bi suludo reći da ćemo igrati kao da je 0-0. Da vam to kažem, lagao bih vas. Rezultat je 3-2 za nas i igrat ćemo u skladu s time što ne znači da ćemo se samo braniti, ali nećemo srljati prema naprijed - jasan je bio don Carlo.

U posljednje se vrijeme Real sve češće žali na suđenje u La ligi, a prokomentirao je Ancelotti i sporni penal u pobjedi Barcelone protiv Rayo Vallecana (1-0), a baš je iz penala zabila Barca za pobjedu.

- Sucima je VAR oduzeo brojne odluke, to je vrlo opasno. Trebao bi se koristiti samo za ključne situacije, opasan je jer se iz normalnih kontakata dosuđuju penali. Za Barca - Rayo nemam što puno reći, zabrinjavajuće je da se ponavlja. Nismo sretni zbog toga što se dogodilo protiv Osasune, Atletica i Espanyola - zaključio je.