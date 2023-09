VIDEO Trenutak samo za njih: Kiša pljušti, a Đoković sa sinom pjeva i slavi novu titulu...

Kada god je na velikim turnirima, Novak Đoković na tribinama ima najveću podršku. I ovaj put su uz njega bili supruga Jelena, kći Tara i sin Stefan. Svjedočili su pisanju nove povijesti i teniskoj poeziji jednog od najvećih tenisača svih vremena. No, oni to već znaju.

Sjajni Novak pobijedio je Danila Medvjedeva i osvojio 24. Grand Slam naslov. Kao i uvijek, pobjedu je proslavio emotivno. Pao je na teren, pogledao prema nebesima i neprestano se smijao pa već tradicionalno, odjurio do lože na tribinama gdje se nalazi njegov tim i sa svakim se izgrlio. Posebno ponosan na njega bio je njegov nasljednik Stefan (8) koji je i sam već počeo trenirati tenis.

Foto: Danielle Parhizkaran/REUTERS

Ni kiša im ne smeta

Đoković puno vremena posvećuje obitelji, a nakon meča smo vidjeli trenutak oca i sina. Koji će obojica pamtiti. Izašli su van stadiona i unatoč velikom pljusku koji se nadvio nad New Yorkom, skakali su i pjevali. Trenutak samo za njih.

Jedan je od najvećih tenisača u povijesti, taj sport ga je proslavio, ali u slobodno vrijeme je on i dalje običan čovjek i otac koji obožava zabavljati se sa svojom djecom.

Đoković je osvojio 24. naslov i posvetio ga legendarnom Kobeju Bryantu, koji je godinama nosio broj 24 na dresu. Obukao je posebnu majicu s likovima Kobeja i sebe i natpisom "Mamba Forever". Digao je potom ruke prema nebu i dobio ogromne ovacije publike na Artur Asheu.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

- Nikome nisam rekao za tu ideju do prije nekoliko dana. Kobe je bio moj blizak prijatelj. Puno smo pričali o mentalitetu pobjednika, kako se vratiti poslije ozljede, kako se vratiti na vrh. On je uvijek bio spreman pružiti podršku. On je nosio dres 24 kada je postao legenda Lakersa i svjetske košarke. Ovo je samo jedan simboličan trenutak da podsjetim na njega - kazao je Novak.