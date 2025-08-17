Obavijesti

Sport

Komentari 0
MILANSKI MAESTRO

VIDEO Trenutak za pamćenje: Modrić debitirao u dresu Milana

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Trenutak za pamćenje: Modrić debitirao u dresu Milana
15
Foto: REUTERS/PIXSELL

Više od 66 tisuća navijača svjedočilo je povijesti. Luka Modrić odigrao je prvu službenu utakmicu za Milan, a po ulasku u igru dobio je velike ovacije

Nogometaši Milana uspješno su otvorili novu sezonu. U prvom kolu talijanskog kupa pobijedili su 2-0 drugoligaša Bari na svojem San Siru golovima Rafaela Leaa i Christiana Pulišića.

Susret je obilježio i službeni debi hrvatskog kapetana Luke Modrića (39), koji nije krenuo u prvih 11 već je šansu za debi dobio u nastavku. Massimiliano Allegri uveo je Modrića u 66. minuti pri vodstvu 2-0.

Odigrao je ukupno 29 minuta i imao jedno ključno dodavanje, uputio 2/3 točne duge lopte, osvojio 2/3 duela u kojima je sudjelovao i oduzeo jednu loptu uz jedan uspješan dribling.

Imao je i sjajnu solo akciju kada se driblingom riješio čuvara pa malo unutar kaznenog prostora zaprijetio u bliži kut, ali nedostajalo je mrvicu sreće.

Modrić je u igri zamijenio Samuelea Riccija, a više od 66 tisuća navijača na San Siru zapljeskalo je istinskoj nogometnoj legendi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Napadač iz Premiershipa stiže na Rujevicu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Napadač iz Premiershipa stiže na Rujevicu

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Savinho želi u Tottenham, City zamjenu pronašao u krilu Real Madrida
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Savinho želi u Tottenham, City zamjenu pronašao u krilu Real Madrida

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Dalićeva oaza: Kako je izbornik stvorio dom s arapskim potpisom i osvojio srca Pažana
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Dalićeva oaza: Kako je izbornik stvorio dom s arapskim potpisom i osvojio srca Pažana

Zlatko Dalić, najtrofejniji hrvatski izbornik, u Novalji uživa kao običan susjed. Njegova vila oaza s pogledom na more simbol je povezanosti s otokom. Mještani ga obožavaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025