VIDEO Trenutak za pamćenje: Modrić debitirao u dresu Milana

Nogometaši Milana uspješno su otvorili novu sezonu. U prvom kolu talijanskog kupa pobijedili su 2-0 drugoligaša Bari na svojem San Siru golovima Rafaela Leaa i Christiana Pulišića.

Susret je obilježio i službeni debi hrvatskog kapetana Luke Modrića (39), koji nije krenuo u prvih 11 već je šansu za debi dobio u nastavku. Massimiliano Allegri uveo je Modrića u 66. minuti pri vodstvu 2-0.

Odigrao je ukupno 29 minuta i imao jedno ključno dodavanje, uputio 2/3 točne duge lopte, osvojio 2/3 duela u kojima je sudjelovao i oduzeo jednu loptu uz jedan uspješan dribling.

Imao je i sjajnu solo akciju kada se driblingom riješio čuvara pa malo unutar kaznenog prostora zaprijetio u bliži kut, ali nedostajalo je mrvicu sreće.

Modrić je u igri zamijenio Samuelea Riccija, a više od 66 tisuća navijača na San Siru zapljeskalo je istinskoj nogometnoj legendi.