Juventus je jedna od četiri momčadi sa po šest bodova na vrhu Serie A. U nedjelju je igrao i Nikola Vlašić, kojem se s druge strane suprotstavio Marin Pongračić
VIDEO Tudor se klanja junaku Vlahoviću! Zaboravite Sivonjića, ovo je najveći promašaj ikada
Nogometaši Juventusa pobijedili su Genou 1-0 na gostovanju u 2. kolu Serie A. Momčad Igora Tudora stigla je do druge pobjede u sezoni nakon slavlja nad Parmom 2-0 u prvom kolu.
Junak pobjede torinskog sastava bio je srpski napadač Dušan Vlahović koji je na asistenciju sunarodnjaka Filipa Kostića zabio jedini gol na utakmici u 73. minuti.
Kostić je ubacio iz kornera, Vlahović se izvukao na prvu stativu pa s pet metara riješio situaciju kako najbolje zna. Juventus je do kraja uspio sačuvati prednost, a Igor Tudor je stigao do druge pobjede ove sezone čime se izjednačio na vrhu s još četiri momčadi koje imaju po dvije pobjede, no jedino Juventus i Napoli imaju istu gol razliku 3-0.
Idući susret Juve igra za dva tjedna nakon reprezentativne stanke, ujedno i najveći derbi torinskog kluba - onaj protiv Intera u derbiju Italije.
Torino je pred svojim navijačima u nedjelju odigrao 0-0 protiv Fiorentine. Nikola Vlašić je odigrao cijelu utakmicu za domaću momčad, a kod gostiju je to isto učinio Marin Pongračić. Oba hrvatska reprezentativca su dobila žute kartone, Vlašić u prvom, a Pongračić u drugom poluvremenu.
Na toj utakmici dogodio se možda i najveći promašaj u povijesti nogometa kada je Moise Kean izvadio loptu iz gola koja je već bila unutra pa s manje od jednog metra prebacio cijeli gol nemogućim potezom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+