VIDEO U Beogradu pitali ljude hoće li navijati za Hrvatsku i BiH na SP-u. Ovako su odgovorili...

Reprezentacije Hrvatske te Bosne i Hercegovine plasirale su se na Svjetsko prvenstvo, dok drugim država u regiji to nije pošlo za rukom. Posebno su ljuti bili navijači Srbije koja nakon dva uzastopna Mundijala na ovome neće biti, a loše rezultate nižu i u prijateljskim susretima. U zadnjem dvoboju Meksiko im je zabio pet golova, a izgubili su i od Zelenortskih Otoka.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka gdje ljude u Beogradu ispituju hoće li navijati za susjede. Nitko nije rekao da će navijati za Hrvatsku, ali je nekoliko njih reklo kako da će svakako navijati za Bosnu i Hercegovinu. U nastavu pogledajte video koji je postao viralan na društvenim mrežama: