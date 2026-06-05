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VIRALNA SNIMKA

VIDEO U Beogradu pitali ljude hoće li navijati za Hrvatsku i BiH na SP-u. Ovako su odgovorili...

Piše 24sata,
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VIDEO U Beogradu pitali ljude hoće li navijati za Hrvatsku i BiH na SP-u. Ovako su odgovorili...
Foto: Screenshot/Tiktok

Srbija se nije kvalificirala za svjetsko prvenstvo pa je po Beogradu napravljena anketa hoće li građani Srbije navijati za svoje susjede - Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu

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Reprezentacije Hrvatske te Bosne i Hercegovine plasirale su se na Svjetsko prvenstvo, dok drugim država u regiji to nije pošlo za rukom. Posebno su ljuti bili navijači Srbije koja nakon dva uzastopna Mundijala na ovome neće biti, a loše rezultate nižu i u prijateljskim susretima. U zadnjem dvoboju Meksiko im je zabio pet golova, a izgubili su i od Zelenortskih Otoka.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka gdje ljude u Beogradu ispituju hoće li navijati za susjede. Nitko nije rekao da će navijati za Hrvatsku, ali je nekoliko njih reklo kako da će svakako navijati za Bosnu i Hercegovinu. U nastavu pogledajte video koji je postao viralan na društvenim mrežama:

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Komentari 13
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