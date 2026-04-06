VIDEO Umjesto bacanja novčića koriste se - pisanice! Pogledajte sjajnu tradiciju u Litvi za Uskrs

Dok se u većini nogometnih liga diljem svijeta prije početka utakmice sudbina biranja strana ili početnog udarca odlučuje bacanjem novčića, u Litvi za vrijeme uskršnjih blagdana vlada potpuno drugačiji, jedinstven običaj. Na travnjacima najvišeg ranga tamošnjeg nogometa kapetani momčadi ne odlučuju o stranama pomoću kovanica, već s pisanicama. Scena je došla s derbija Žalgirisa, gdje je Žalgiris Kauno dobio FC Žalgiris 3-0 u gostima.

Scena je istovremeno jednostavna i simpatična: sudac na sredinu terena iznosi košaru s ukrašenim uskršnjim jajima, a kapetani obiju momčadi biraju po jedno. Umjesto bacanja novčića, slijedi tradicionalno tucanje jajima. Kapetan čije jaje ostane čitavo pobjeđuje i dobiva pravo izbora, baš kao da je pogodio pravu stranu novčića.

Ova praksa nije samo marketinški trik, već duboko ukorijenjeni dio litavske kulture. Tucanje jajima najpopularnija je uskršnja igra u zemlji, a simbolizira snagu, novi život i buđenje prirode. Običaj je postao viralan i redovito privlači pažnju svjetskih sportskih medija, ističući se kao šarmantan primjer spajanja lokalne baštine s profesionalnim sportom.

Sama jaja imaju posebno značenje. Tradicionalno se ukrašavaju tehnikom nanošenja vrućeg voska ili struganjem, a boje se dobivaju iz prirodnih izvora poput ljuski luka za smeđu, cikle za crvenu ili kore johe za crnu boju. Svaka boja nosi svoju poruku: crvena simbolizira život, žuta se povezuje s bogatom žetvom, a zelena slavi proljeće.