TRENER ASTON VILLE

VIDEO Unai Emery napravio šou nakon utakmice: VAR soba, gdje ste? Radite baš jako loš posao

Piše Petar Božičević,
Foto: Screenshot/X

Nottingham Forest je pobijedio Aston Villu 1-0 u prvoj utakmici polufinala Europske lige, a trener gostiju Unai Emery bio je vrlo slikovit pri opisivanju jedne situacije. Žestoko je kritizirao VAR sobu nakon što Elliot Anderson nije dobio crveni karton zbog opasnog starta nad njegovim igračem. 

- Sudac je bio fantastičan, fantastičan! Ali, VAR je tako, tako loš. Ovo je bio čisti crveni karton. Ne razumijem zašto VAR soba nije zvala suca jer je toliko očito - rekao je nakon utakmice i nastavio:

- To je bio vrlo važan trenutak i ogromna greška za koju je odgovoran VAR. Glavni sudac je odradio fantastičan posao, 10 od 10. Vodio je utakmicu sjajno svih 90 minuta, ali VAR... Pogledao sam snimku, nevjerojatno.

Emery nije mogao vjerovati da start na Watkinsu nisu provjeravali u VAR sobi i prozvao ih je zbog velikog propusta. 

- Mogao mu je slomiti zglob, ogromna greška. Čovječe, VAR, gdje si? Molim te. Mi smo profesionalci, a vi radite jako loš posao jer je ovo bilo tako očito. Poštujem suce, ali VAR, to nikako ne razumijem. Ovo nije pošteno - zaključio je. 

Uzvratna utakmica igra se 7. svibnja u Birminghamu. 

