United je u Liverpoolu poveo drugi put na utakmici u 88. minuti, ali domaćini se nisu predavali i u šestoj minuti nadoknade su šokirali i izvukli 2-2 sjajnim golom Maitland-Nilesa
GOL ZA PAMĆENJE
VIDEO United je opet posrnuo u Premier ligi. Everton je zabio golčinu u zadnjoj minuti susreta
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U susretu trećeg kola engleskog nogometnog prvenstva Everton i Manchester United su odigrali 2-2, nakon što su domaćini izjednačili u šestoj minuti nadoknade. Sažetak utakmice i golove pogledajte OVDJE.
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'Crveni vragovi' su poveli u 46. minuti golom Bryana Mbeuma, a Everton je izjednačio u 83. minuti golom Tyriquea Georgea. Kada je Benjamin Šeško u 88. minuti doveo goste do nove prednosti činilo se kako će United slaviti, no Everton je u šestoj minuti nadoknade izjednačio golom Ainsleya Maitlanda-Nilesa.
Everton je sada osmi s pet bodova, dok United drži 11. poziciju sa četiri boda. Na vrhu je Manchester City s devet bodova.
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