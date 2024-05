VIDEO United u rasulu, raspada se i 'teatar snova'?! 'Gledate u četvrti najveći vodopad u zemlji'

Manchester United nikad u svojoj povijesti nije izgubio 14 utakmica u jednoj sezoni Premier lige. Sve do nedjelje i derbija 37. kola Premier lige, u kojem je Arsenal prekinuo crni niz na Old Traffordu (tek jedna pobjeda u zadnjih 16 susreta do ove sezone) i time zasjeo na vrh Premier lige.

"Crveni vragovi" su u dubokoj krizi, trenutačno su na osmom mjestu s 54 boda, što bi bio najgori plasman Uniteda u sezoni Premier lige. Legenda kluba, Wayne Rooney (38), smatra kako dio igrača namjerno ne želi igrati...

Rooney opleo po klubu

- Imamo neke vrlo dobre igrače u momčadi, ali njihove su izvedbe ispod standarda. Ako pogledamo koje su ozljede pokupili, neki od tih igrača mogu igrati, siguran sam sto posto - komentirao je Rooney.

Premier League - Manchester United v Arsenal | Foto: Carl Recine

Rooney je najbolji strijelac u povijesti Uniteda s 253 gola u 559 utakmica najbolji strijelac u povijesti Uniteda. S Unitedom je osvojio jednom Ligu prvaka i pet puta Premier ligu.

- Pred Unitedom su neke teške utakmice. Očekuje ih i finale FA kupa (25. svibnja, 16 sati). Igrači moraju dokazati da žele igrati za ovaj klub, s time moraju odmah početi. Ne možete samo 'ubaciti u višu brzinu' u finalu FA kupa. S takvim stavom moraju početi danas i nastaviti tako sve do našeg finala. David Moyes bio nam je trener kada smo završili sedmi, još sam bio u klubu. Znam da je Moyes izgubio svoj posao, ali osjećaj u klubu nikad, ali nikad, nije bio tako užasan kao danas - dodao je Rooney.

Raspada se 'teatar snova'?!

Kao sol na ranu vjernim navijačima Uniteda, krov na Old Traffordu nije izdržao snažnu kišu koja je u nedjelju pala u Manchesteru. Tako su tribine bile poplavljene, kao i brojne prostorije na stadionu. Kiša je nezaustavljivo curila s krova koji je navijačima trebao pružiti zaštitu.

Tim su se povodom neki našalili na račun stadiona "crvenih vragova"...

Premier League - Manchester United v Arsenal | Foto: Carl Recine

Premier League - Manchester United v Arsenal | Foto: Carl Recine

- S otprilike 55 metara Old Trafford stoji na četvrtom mjestu liste najvećih vodopada u Engleskoj. Ispred su samo Cauldron Snout (60 metara), Canonteign Falls (70 metara) i Cautley Spout (76 metara).

Pred Unitedom su još dvije utakmice Premier lige protiv Newcastlea (utorak) i Brightona (nedjelja), a 25. svibnja igrat će finale FA kupa protiv gradskog rivala Cityja.