VIDEO Uremović opet tragičar: Dobio novi crveni, Kawasaki prosuo prednost i ispao iz kupa

Piše Boris Trifunović,
Hajduk i Varaždin sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Bivši stoper Hajduka je u japanski klub stigao kao veliko pojačanje i odmah preuzeo ulogu startera, ali reakcija u današnjoj utakmici bila je prilično nespretna i brzo je postao hit na društvenim mrežama

Filip Uremović (28) je ovoga ljeta nakon dvije godine napustio Hajduk i preselio u Japan gdje je potpisao za Kawasaki Frontale. Samo tjedan dana nakon što je stigao dobio je crveni karton zbog kojeg je morao pauzirati dvije utakmice, a danas je ponovno pocrvenio.

Kao posljednji igrač obrane srušio je suparničkog napadača u uzvratnoj utakmici Liga kupa protiv Kashiwe i pocrvenio u 56. minuti. Da stvar bude gora, njegov Kawasaki je u polufinalni uzvrat ušao s prednošću 3-1 iz prve utakmice, a nakon Uremovićeva crvena kartona primio je tri komada, izgubio 4-1 i ispao iz natjecanja.

Povrh svega, Uremović je u Kawasaki stigao kao veliko pojačanje i odmah preuzeo ulogu startera, međutim reakcija u današnjoj utakmici bila je prilično nespretna.

Stoperu iz Požege to je već drugi crveni karton u dva mjeseca, odnosno otkako je stigao u Japan. 

Inače, za Hajduk je odigrao dvije sezone u kojima je odradio 64 nastupa zabivši četiri gola i dva puta asistiravši. Bio je član udarnih 11 splitske momčadi, a prethodno je u Hrvatskoj igrao i za drugu momčad Dinama te Cibaliju gdje je započeo profesionalnu karijeru.

