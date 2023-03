VIDEO Utakmica sezone u Velikoj Gorici: Pogledajte svih devet golova i čudesni preokret

Petak, 17 sati. Radni je dan i utakmica koja baš neće privući gledatelje na tribine. I prava je šteta. Svih onih stotinjak gledatelja koji su došli u Veliku Goricu svjedočili su najboljoj utakmici sezone. Ma kakve Premier lige, La Lige, samo stari, dobri HNL koji nas očarava iz kola u kolo.

Gorica je u čudesnoj utakmici pobijedila Istru 5-4 u 25. kolu HNL-a i došla do nevjerojatno bitna tri boda u borbi za ostanak. Šibenik, koji je ne tako davno bježao plus 12, sada je na samo plus četiri uz utakmicu više.

Sve golove pogledajte OVDJE

Ono što je još fascinantnije je to što je Gorica u jednoj utakmici zabila više golova nego u posljednjih deset (4)! Od 31. listopada pa do 19. veljače vladala je nevjerojatno suša u kojoj nisu uspjeli do gola, a ugurali su loptu u mrežu tek Hajduku prije četiri kola. No, što nije ulazilo u prethodnim utakmicama, sada je sve došlo na naplatu. Što god su puknuli prema golu Istre, zakoprcalo se u mreži.

Foto: Igor Soban/PIXSELL/PIXSELL

Istra je povela u 13. minuti golom Bakrara, a izjednačio je Bralić u 30. U tim trenucima domaćini su dominirali, no stigla je kazna krajem prvog dijela kada je Bakrar drugim golom vratio prednost Istri (2-1). U 55. minuti Caseres je povisio na 3-1, u međuvremenu je igrač Gorice Ante Matej Jurić nezgodno pao i slomio ruku. I jedni i drugi bili su u šoku, izgledalo je kao da čekaju kraj utakmice.

Završnica za pamćenje

Ovaj rezultat stajao je na semaforu do 79. minute kada smo vidjeli jedan od najluđih preokreta u povijesti HNL-a. Pršir je iz penala smanjio na 3-2, dvije minute kasnije Fućak je izjednačio na 3-3, a minutu kasnije Suk je preokrenuo na 4-3. Tri gola u četiri minute, ču-do!

Foto: Igor Soban/PIXSELL/PIXSELL

Ni tu nije bio kraj ludnici u Velikoj Gorici. U 94. minuti Matheus je izjednačio na 4-4, a odmah u sljedećem napadu Josip Mitrović je glavom pospremio loptu u mrežu za 5-4! Jedna od najluđih utakmica u posljednjih godina u HNL-u, a tko god nije pogleda, na televiziji ili uživo, žalit će. Ovo su čari našeg HNL-a kojeg toliko obožavamo.

Mnogi su pomislili da je ovo najefikasnije utakmica u sezoni, ali Dinamo je 13. studenog razmontirao Rijeku 7-2 na Rujevici. No, svakako je najluđa.

Najčitaniji članci