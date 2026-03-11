Obavijesti

REAL - CITY 3-0

VIDEO Valverdeova utakmica života! Zabio prvi hat-trick u karijeri, a Vinicius fulao penal

Piše Josip Tolić,
Foto: Arenasport/Screenshot

Real Madrid šokirao City bez sedmorice zvijezda! Valverde briljirao s hat-trickom, Donnarumma nemoćan, "građani" zbunjeni

Real Madrid je protiv Manchester Cityja pokazao da je opasan i kad u sastavu nema čak sedam igrača (Bellingham, Mbappe, Rodrygo, Militao, Carreras, Ceballos i Alaba). Ključni čovjek bio je Federico Valverde (27), koji je u razmaku od 22 minute zabio tri gola u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka.

Courtois je u 20. minuti dugom loptom presjekao Cityjev visoki presing, a Valverde je sjajno primio i odmah krenuo prema golu. Gigi Donnarumma je pokušao skratiti kut i zaplivao, a Urugvajac je hladnokrvno povukao loptu u stranu, zaobišao ga i pospremio u praznu mrežu.

Gol pogledajte OVDJE.

UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Real Madrid v Manchester City
Foto: Matthew Childs

Sedam minuta poslije, nakon brze kombinacije Vinicius je pronašao Valverdea na rubu šesnaesterca. On je primio loptu, namjestio se i preciznim udarcem pogodio malu mrežicu. Donnarumma je ostao bez šanse, a "građani" su se ponovno pogledavali. Iako je mirisalo da bi oni mogli gospodariti Bernabéuom, "kraljevi" su pronašli ritam i pregazili protivnika u prvom dijelu.

Gol pogledajte OVDJE.

UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Real Madrid v Manchester City
Foto: Violeta Santos Moura

Valverde je zaokružio hat-trick u 42. minuti. Nakon kombinacije na malom prostoru s Brahimom Diazom prebacio je Marca Guehija i zakucao loptu u malu mrežicu za totalni delirij na tribinama. Bio mu je to i prvi hat-trick u karijeri u 362. utakmici za Madriđane. Dosad je u 75 utakmica u Ligi prvaka zabio sve skupa tri gola, sad je taj učinak udvostručio.

Gol pogledajte OVDJE.

UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Real Madrid v Manchester City
Foto: Matthew Childs

Vinicius je mogao možda i riješiti pitanje četvrtfinalista kad je u 57. minuti u duelu s Donnarummom umjesto udarca išao iznuditi penal, što mu je i uspjelo. No sam je odlučio izvesti udarac i pročitao ga je talijanski golman, obranio udarac.

