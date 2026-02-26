Mario Hezonja briljirao sa 16 koševa u pobjedi Reala protiv Bayerna! Real Madrid slaže pobjede u Euroligi, dok su Fenerbahče i Valencia na vrhu. Hezonja je nezaustavljiv na terenu
POBJEDA REALA
VIDEO Uvertira za Njemačku? Hezonja 'razmontirao' Bayern
Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja bio je najbolji strijelac Real Madrida sa 16 koševa u uvjerljivoj domaćoj pobjedi 93-70 protiv Bayern Muenchena u 29. kolu Eurolige.
Hezonja je u igri proveo manje od 20 minuta (19:24), iz igre je gađao 6/8, za tricu 2/4, pogodio je oba slobodna bacanja, a imao je i četiri asistencije, dva skoka i jednu izgubljenu loptu.
Sažetak pogledajte OVDJE.
Trey Lyles je za pobjednike ubacio 12 poena, a Walter Tavares 11. Kod Bayerna je najbolji bio Justinian Jessup sa 17 koševa. Real je s učinkom 18-11 na četvrtom mjestu euroligaške ljestvice. U vodstvu je Fenerbahče s učinkom 21-7, Valencia ima 19-10, a Olympiakos je na 18-10.
