POBJEDA REALA

VIDEO Uvertira za Njemačku? Hezonja 'razmontirao' Bayern

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Susret Hrvatske i Danske u pretkvalifikacijama za Svjetsko košarkaško prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Mario Hezonja briljirao sa 16 koševa u pobjedi Reala protiv Bayerna! Real Madrid slaže pobjede u Euroligi, dok su Fenerbahče i Valencia na vrhu. Hezonja je nezaustavljiv na terenu

Admiral

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja bio je najbolji strijelac Real Madrida sa 16 koševa u uvjerljivoj domaćoj pobjedi 93-70 protiv Bayern Muenchena u 29. kolu Eurolige. 

Hezonja je u igri proveo manje od 20 minuta (19:24), iz igre je gađao 6/8, za tricu 2/4, pogodio je oba slobodna bacanja, a imao je i četiri asistencije, dva skoka i jednu izgubljenu loptu.

Sažetak pogledajte OVDJE.

Trey Lyles je za pobjednike ubacio 12 poena, a Walter Tavares 11. Kod Bayerna je najbolji bio Justinian Jessup sa 17 koševa. Real je s učinkom 18-11 na četvrtom mjestu euroligaške ljestvice. U vodstvu je Fenerbahče s učinkom 21-7, Valencia ima 19-10, a Olympiakos je na 18-10.

OSTALO

