VIDEO Užas u Americi: Mrcina (15) slomila je kičmu vršnjaku

Šokantna snimka s utakmice američkog nogometa za juniore u Michiganu prikazuje trenutak u kojem je 15-godišnji sportaš zadobio dvije frakture kralježnice nakon što je igrač suparničke momčadi, navodno dvostruko veći od njega, skočio na njega dok je bespomoćno ležao na tlu. Incident je pokrenuo lavinu reakcija i otvorio ozbiljna pitanja o sigurnosti i sportskom duhu u srednjoškolskom sportu.

Što se točno dogodilo na terenu?

Do incidenta je došlo tijekom utakmice između srednjih škola Lakeshore i Kalamazoo Central. Nakon završene akcije, 15-godišnji igrač Kalamazoo Centrala, Colton, ostao je ležati na tlu nakon što ga je oborio igrač Lakeshorea. Snimka, koju su zabilježili gledatelji s tribina, prikazuje kako krupniji igrač ustaje, a zatim se namjerno baca cijelom svojom težinom na Coltona koji je sklupčan na travi.

Ovaj čin, koji se dogodio izvan same igre, izazvao je nevjericu i zgražanje prisutnih. Colton je nakon brutalnog udarca ostao nepomično ležati, a medicinsko osoblje ga je hitno iznijelo s terena na nosilima i prevezlo u bolnicu.

Teške posljedice i potresna ispovijest majke

Liječnički pregled otkrio je zastrašujuću dijagnozu: Colton je zadobio dvije frakture kralježnice. Njegova majka Courtney Mims, koja je utakmicu pratila s tribina, u razgovoru za lokalnu postaju WSBT opisala je trenutke užasa.

- U početku nisam shvatila da je to moj sin na tlu, ali čim mi je sinulo, nitko me nije mogao zaustaviti. Morala sam sići dolje. Nikada nisam osjetila ništa slično. Nikada nisam bila toliko uzrujana i potresena zbog nečega što se dogodilo mom sinu - izjavila je shrvana majka.

Dodala je koliko sport znači tim dječacima:

- Oni su srednjoškolci, imaju 15 godina. Igra im znači sve. To je trenutno cijeli njihov život. Rade i treniraju od jutra do mraka, i da netko pokuša to oduzeti nekome tko se toliko trudi... Grozno mi je to vidjeti.

Coltonova sezona je završena, a liječnici još uvijek procjenjuju hoće li se ikada moći vratiti sportu koji voli. Iako su napredak u prevenciji i liječenju značajni, ozljede kralježnice ostaju među najrazornijim rizicima u kontaktnim sportovima.

Reakcije i neizvjesna budućnost

Uprave obiju škola, kao i Atletska udruga srednjih škola Michigana, objavile su da rade na "internom rješavanju ovog problema". Trenutačno nije poznato hoće li igrač koji je uzrokovao ozljedu snositi bilo kakve disciplinske posljedice za svoj nesportski i opasan potez.

U međuvremenu, zajednica je pokazala veliko srce. Na utakmici seniorskih momčadi istih škola, koja se odigrala dan kasnije, Kalamazoo je odnio uvjerljivu pobjedu rezultatom 26-7. U objavi na Facebooku kojom se slavila pobjeda, momčad je poručila da je "pobjeda bila za Coltona", pružajući tako podršku svom mlađem kolegi u najtežim trenucima.