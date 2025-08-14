Obavijesti

Sport

Komentari 1
OBRAČUN HULIGANA

VIDEO Užas u Beogradu! Delije palicama premlatile nekoliko navijača Lecha, letjele i baklje

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Užas u Beogradu! Delije palicama premlatile nekoliko navijača Lecha, letjele i baklje
Foto: Screenshot/X

Prije i nakon uzvratne utakmice između Crvene zvezde i Lecha dogodilo se nekoliko incidenata. Na snimkama se vidi kako delije naoružane palicama kreću prema vozilima poljskih huligana

Crvena zvezda prošla je u doigravanje za Ligu prvaka nakon što je u dvomeču izbacila Lech iz Poznana s ukupnih 4-2. Prva utakmica u Poljskoj završila 3-1 za momčad iz Beograda, da bi u uzvratu bilo 1-1. Ipak, utakmica nije mogla proći bez huliganskih nereda prije i nakon utakmice te je policija morala reagirati da ne dođe do veće eskalacije.

Kako navode srpski mediji, huligani Lecha upali su u grad prije utakmice i počeli razbijati sve što se nalazilo oko njih, a Delije su uzvratile nakon utakmice. Na snimkama koje kruže društvenim mrežama vide se Zvezdini maskirani huligani koji s palicama naganjaju kombi pun poljskih navijača i ostale aute poljskih registracija. Uspjeli su ih zaustaviti te je došlo do tučnjave u kojoj su Poljaci izvukli deblji kraj.

Prema izvještajima, srpska policija je uspjela reagirati na vrijeme da ne dođe do većih sukoba koji su se spremali. Zvezda će za Ligu prvaka igrati protiv ciparskog Pafosa za kojeg igra naš Mislav Oršić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO HNL transferi: Bivši hajdukovac otišao u Karlovac. Osijek je doveo Albanca...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Bivši hajdukovac otišao u Karlovac. Osijek je doveo Albanca...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Stuttgart ne želi prodati napadača rivalu, navijači tjeraju Srbina iz Juvea
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Stuttgart ne želi prodati napadača rivalu, navijači tjeraju Srbina iz Juvea

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Mandžina luksuzna oaza: Noćenje u vili na Braču košta kao prosječna hrvatska plaća!
ZAVIRITE UNUTRA

FOTO Mandžina luksuzna oaza: Noćenje u vili na Braču košta kao prosječna hrvatska plaća!

Mario Mandžukić, bivši nogometni as, prešao je u luksuzni turizam. Njegova vila na Braču sinonim je za ekskluzivan odmor, no cijene su vrtoglave, prava sitnica za one s dubokim džepom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025