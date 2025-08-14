VIDEO Užas u Beogradu! Delije palicama premlatile nekoliko navijača Lecha, letjele i baklje

Crvena zvezda prošla je u doigravanje za Ligu prvaka nakon što je u dvomeču izbacila Lech iz Poznana s ukupnih 4-2. Prva utakmica u Poljskoj završila 3-1 za momčad iz Beograda, da bi u uzvratu bilo 1-1. Ipak, utakmica nije mogla proći bez huliganskih nereda prije i nakon utakmice te je policija morala reagirati da ne dođe do veće eskalacije.

Kako navode srpski mediji, huligani Lecha upali su u grad prije utakmice i počeli razbijati sve što se nalazilo oko njih, a Delije su uzvratile nakon utakmice. Na snimkama koje kruže društvenim mrežama vide se Zvezdini maskirani huligani koji s palicama naganjaju kombi pun poljskih navijača i ostale aute poljskih registracija. Uspjeli su ih zaustaviti te je došlo do tučnjave u kojoj su Poljaci izvukli deblji kraj.

Prema izvještajima, srpska policija je uspjela reagirati na vrijeme da ne dođe do većih sukoba koji su se spremali. Zvezda će za Ligu prvaka igrati protiv ciparskog Pafosa za kojeg igra naš Mislav Oršić.