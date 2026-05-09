VIDEO Užas u MotoGP-u: Jeziv pad Marqueza, ide na operaciju

Španjolac Jorge Martin na Apriliji pobjednik je sprint utrke Moto GP Svjetskog prvenstva za Veliku nagradu Francuske, a utrku je obilježio težak pad sedmerostrukog svjetskog prvaka Marca Marqueza. Martin je time upisao drugu ovosezonsku pobjedu u sprint utrkama, a ove je subote slavio ispred talijanskih motociklista Francesca Bagnaije i Marca Bezzecchija.

U pretposljednjem krugu sprint utrke dogodio se težak incident u kojem je nastradao 33-godišnji Marc Marquez. Preletio je Marquez preko svog motora i žestoko sletio na stazu. Premda se sam podigao, vidno je šepao pri izlasku sa staze, a njegova je momčad vrlo brzo objavila da je Marquez doživio prijelom metatarzalne kosti desnog stopala te da mu uskoro slijedi operativni zahvat. Marquez je već na putu prema Madridu gdje će biti obavljena operacija.

Na neodređeno vrijeme Marquez je time izgubljen za nastavak sezone Moto GP prvenstva, a to je ujedno samo nastavak niza teških ozljeda koje je imao aktualni svjetski prvak u posljednje vrijeme. U ukupnom redoslijedu Moto GP prvenstva vodi Bezzecchi sa 108 bodova, dok subotnji pobjednik Martin ima šest bodova manje. Treći je Pedro Acosta sa 72 boda, dok 71 ima četvrti i poretku Fabio Di Giannantonio. Velika nagrada Francuske na programu je u nedjelju s početkom u 14 sati.