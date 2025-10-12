VIDEO Vacherot dobio bratića u finalu Mastersa! Bio je 204. na ljestvici, a sad ispisao povijest

Monegažanin Valentin Vacherot osvojio je titulu na ATP Mastersu u Šangaju nakon što je nakon tri seta sa 4-6, 6-3, 6-3, pobijedio svog bratića i 54. igrača svijeta, Francuza Arthura Rinderknecha.

Vascherot je pobijedio nakon dva sata i 12 minuta te, kao 204. igrač svijeta, postao najniže rangirani igrač koji je ikad osvojio jedan Masters turnir.

Vacherot je osvojio prvi ATP naslov u karijeri i postao prvi tenisač Monaka koji je osvojio titulu. Također, treći igrač iz kvalifikacija koji je osvojio Masters trofej.

U ponedjeljak će se popeti na 40. mjesto svjetske ljestvice, što će biti njegov najbolji plasman, a pobjedom u finalu zaradio je 1.124.380 dolara. Prije Šangaja zaradio je 594.077 dolara tijekom karijere.

Profitirat će i Rindenknech, koji će se popeti na 28. mjesto ATP liste, što će također biti njegov najbolji plasman