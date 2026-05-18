VIDEO Vaha krenuo na huligane u posljednjoj utakmici karijere: Preživio sam i rat, ovo je ništa!

Umjesto svečanog oproštaja od nogometa, Vahid Halilhodžić (74) doživio je jednu od najgorih večeri karijere. Utakmica kojom je bivši trener Dinama trebao zaključiti veliko trenersko poglavlje prekinuta je zbog divljanja navijača, a legendarni Vaha usred kaosa na stadionu svog Nantesa, nije mogao suspregnuti suze.

Sve je trebalo biti slavljenički. Igrači i stručni stožer priredili su počasni špalir za bosanskohercegovačkog stručnjaka, na teren su izašli njegov sin i unuci, a cijeli stadion skandirao je njegovo ime. No svečarska atmosfera pretvorila se u noćnu moru nakon samo 22 minute igre protiv Toulousea. S rezultatom 0-0, stotine bijesnih navijača, od kojih su mnogi bili maskirani, probili su osiguranje i utrčali na travnjak.

Ogorčeni ispadanjem kluba u drugu ligu, bacali su baklje i pirotehnička sredstva, prisilivši igrače i suce da pobjegnu u svlačionice. Intervenirala je i interventna policija, no neredi su bili tolikih razmjera da je sutkinja Stephanie Frappart, nakon konzultacija sa snagama sigurnosti, odlučila trajno prekinuti susret.

Dok su se igrači skrivali, Halilhodžić se odbio povući. Krenuo je direktno prema huliganima, pokušavajući ih urazumiti i smiriti situaciju. Njegovo osiguranje i članovi stožera jedva su ga uspjeli zadržati i spriječiti teži sukob.

- Šefe, ne idite tamo, prebijaju jedan drugog - poručili su mu.

- Bio sam u ratu, ovo je ništa - odgovorio im je.

Shvativši da mu je oproštaj od nogometa uništen, Vaha se slomio. Kamere su ga uhvatile kako u suzama napušta travnjak, skrivajući lice dok su oko njega odjekivali topovski udari, a plakao je i na press konferenciji. Prizor uništenog trenera obišao je svijet, a navijači su na društvenim mrežama izražavali tugu.

Jedan navijač je napisao:

​- Završiti karijeru na ovakav način nakon desetljeća u nogometu je uistinu srceparajuće... Nitko ne zaslužuje ovakav oproštaj.

*uz korištenje AI-ja