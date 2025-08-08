Obavijesti

SJAJAN GOL

VIDEO 'Vanjska' u rašlje, u stilu Modrića! Pogledajte majstoriju Martina Baturine na treningu...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: screenshot/x/Como1907

Martin Baturina je ovo ljeto prešao u Como iz zagrebačkog Dinama. Već na samom početku pokazuje da će biti veliko pojačanje za talijanski klub, a sada je izveo i pravu majstoriju

Martin Baturina (22) dobro je krenuo u novu priču svoje nogometne karijere. U prvoj prijateljskoj utakmici za talijanski Como, protiv Ajaxa, zabio je i prvi gol, a svoje nogometno znanje pokazuje i na treninzima. Konkurencije u Comu ima te će Baturina morati nastaviti impresionirati Cesca Fabregasa. Prvu službenu utakmicu Como igra 16. kolovoza u talijanskom Kupu protiv Südtirola.

Como je na svojim društvenim mrežama objavio snimku Baturininog prekrasnog gola na treningu. Sjajno je hrvatski veznjak primio loptu, a onda u stilu svog budućeg protivnika na terenima Serie A, Luke Modrića, vanjskim dijelom kopačke "skinuo paučinu" iz golmanovih rašlja. Suigrači su sve popratili oduševljenim uzvikom. 

Podsjetimo, Baturina je u Como prešao iz Dinama za 18 milijuna eura. Nakon što je bio nezamjenjiv kotačić "modre" momčadi nekoliko godina, odlučio se za rad s Cescom Fabregasom u ambicioznom talijanskom klubu. Uz Baturinu, na talijanskim terenima gledat ćemo i još jednog bivšeg dinamovca, Petra Sučića, koji je također ove sezone došao u Italiju, a Maksimir je zamijenio San Sirom. 
 

