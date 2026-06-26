VIDEO 'Vatreni' prvi put nisu kompletni na treningu u SAD-u

SUDJELOVALO 3000 VOJNIKA

VIDEO Borbena moć 26 na Žirju: Hrvatska vojska pokazala borbeno djelovanje na moru Danas smo mogli vidjeti združenu borbenu moć i kopnene vojske i našeg ratnog zrakoplovstva ali i mornarice - rekao je Anušić. Tihomir Kundid istaknuo je kako je vježba napravljena po realnom scenariju koji oslikava i demonstrira sve sposobnosti vojske. Sudjelovalo je preko 25 brodova Hrvatske ratne mornarice, više od 20 aviona, helikoptera i besposadnih zrakoplovnih sustava, niza topničkih i raketnih sustava, borbenih i neborbenih vozila.

Kopiranje linka