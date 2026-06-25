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24SATA U ALEXANDRIJI

UŽIVO Joško Gvardiol i Nikola Moro najavljuju meč s Ganom

Piše Josip Tolić, Iz Alexandrije: Hrvoje Tironi,
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UŽIVO Joško Gvardiol i Nikola Moro najavljuju meč s Ganom
SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dva dana uoči posljednje utakmice u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva protiv Gane (subota, 23 sata) u kampu hrvatske nogometne reprezentacije u Alexandriji govore branič Joško Gvardiol i veznjak Nikola Moro

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Panamu su u kampu "vatrenih" apsolvirali, za dva je dana na redu Gana i nikad kraća pauza između dvije utakmice na SP-u, svega četiri dana. Prije nego što hrvatska karavana autobusom u petak oputuje u Philadelphiju, odradit će još jedan trening u Alexandriji (ponoć po hrvatskom vremenu), a od 23.15 medijima se obraćaju Joško Gvardiol i Nikola Moro.

Presicu gledajte i čitajte uživo u ovom članku.

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