Dva dana uoči posljednje utakmice u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva protiv Gane (subota, 23 sata) u kampu hrvatske nogometne reprezentacije u Alexandriji govore branič Joško Gvardiol i veznjak Nikola Moro
24SATA U ALEXANDRIJI
UŽIVO Joško Gvardiol i Nikola Moro najavljuju meč s Ganom
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Panamu su u kampu "vatrenih" apsolvirali, za dva je dana na redu Gana i nikad kraća pauza između dvije utakmice na SP-u, svega četiri dana. Prije nego što hrvatska karavana autobusom u petak oputuje u Philadelphiju, odradit će još jedan trening u Alexandriji (ponoć po hrvatskom vremenu), a od 23.15 medijima se obraćaju Joško Gvardiol i Nikola Moro.
Presicu gledajte i čitajte uživo u ovom članku.
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