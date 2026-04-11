VIDEO 'Vatreni' zabili golove! Ćaleta-Car u vlastitu, a Sučić u protivničku mrežu! Pogledajte

Nogometaši Real Sociedada igraju utakmicu protiv Alavesa u sklopu 31. kola La Lige. Susret nije dobro počeo za Baskije jer je autogol u 3. minuti zabio 'vatreni' Duje Ćaleta-Car. S lijeve strane je u kazneni prostor loptu ubaio Rebbach, a hrvatski stoper je nespretno pospremio u vlastitu mrežu.

Na 1-1 izjednačio je njegov suigrač iz reprezentacije Luka Sučić dalekometražnim udarcem. Primio je loptu na nekih 25 metara od gola i sjajno lijevom nogom pogodio suprotni kut golmana Sivere. To je bio njegov treći gol ove sezone u La Ligi.

Alaves je u nastavku utakmice zabio za 2-1 preko Ibrahima Diabatea u 24. minuti susreta, a za 2-2 je loptu u svoju mrežu pospremio Sivera tri minute kasnije. Real Sociedad se bori za Europu iduće sezone. Trenutačno su sedmi s 41 bodom, a Alaves se bori za ostanak; oni 15. s 32 osvojena boda.