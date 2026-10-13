VIDEO Večer Lige prvaka, a Luku Modrića kamera je uhvatila u neuobičajenom izlasku u Milanu

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (41) veliki je profesionalac i živi nogomet svaki dan, pa i izvan sezone, ali si ipak ponekad da oduška, i to u vrijeme utakmica Lige prvaka. Zadranin tako u utorak nije bio na stadionu Giuseppe Meazza, gdje je njegov reprezentativni suigrač Petar Sučić s Interom dočekao Club Brugge Ivana Leke, nije ni u nekom drugom društvu pratio prijenose utakmica, već je otišao na košarku.

Dakako da se ne događa svaki dan da Zlatna lopta dođe gledati "radost loptanja pod obručima" pa ga je tako i režiser prijenosa pokazao na jednom time-outu. U pitanju je bila euroligaška utakmica Armanija i Real Madrida u Unipol Forumu u Milanu.

Luka je u prvom redu uživao u igri košarkaša "kraljevskog kluba", čiji je najtrofejniji nogometaš u povijesti, a u srijedu će se s momčadi zaputiti prema Salzburgu, na utakmicu drugog kola Europske lige s Milanom. "Rossoneri" moraju popraviti dojam nakon startnog domaćeg poraza od Benfice 2-0.

Snimku Modrića na košarkaškoj utakmici pogledajte OVDJE.