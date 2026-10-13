Obavijesti

Sport

Komentari 0
KAPETANOVA RAZONODA

VIDEO Večer Lige prvaka, a Luku Modrića kamera je uhvatila u neuobičajenom izlasku u Milanu

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Večer Lige prvaka, a Luku Modrića kamera je uhvatila u neuobičajenom izlasku u Milanu
Foto: SportKlub/screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Modrić preskočio Ligu prvaka i otišao na košarku u Milanu, a kamere su uhvatile Zlatnu loptu u prvom redu

Admiral

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (41) veliki je profesionalac i živi nogomet svaki dan, pa i izvan sezone, ali si ipak ponekad da oduška, i to u vrijeme utakmica Lige prvaka. Zadranin tako u utorak nije bio na stadionu Giuseppe Meazza, gdje je njegov reprezentativni suigrač Petar Sučić s Interom dočekao Club Brugge Ivana Leke, nije ni u nekom drugom društvu pratio prijenose utakmica, već je otišao na košarku.

Dakako da se ne događa svaki dan da Zlatna lopta dođe gledati "radost loptanja pod obručima" pa ga je tako i režiser prijenosa pokazao na jednom time-outu. U pitanju je bila euroligaška utakmica Armanija i Real Madrida u Unipol Forumu u Milanu.

Luka je u prvom redu uživao u igri košarkaša "kraljevskog kluba", čiji je najtrofejniji nogometaš u povijesti, a u srijedu će se s momčadi zaputiti prema Salzburgu, na utakmicu drugog kola Europske lige s Milanom. "Rossoneri" moraju popraviti dojam nakon startnog domaćeg poraza od Benfice 2-0.

Snimku Modrića na košarkaškoj utakmici pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Nakon prvog "vječnog derbija" sezone Dinamo nastavlja s nastupom u ligaškoj fazi Europske lige, a Hajduk kreće u Konferencijskoj
FOTO Kako je kulminirao razvod Icardija i Wande: On je donio popis ljudi s kojima ga je varala
BURNA BRAKORAZVODNA PARNICA

FOTO Kako je kulminirao razvod Icardija i Wande: On je donio popis ljudi s kojima ga je varala

Brakorazvodna drama između Icardija i Wande Nare bila je prava medijska sapunica, u kojoj su se bivši supružnici međusobno optuživali za nevjeru i izdaju. Nedavno je konačno završio sudski proces, a Wandini su financijski zahtjevi odbijeni
Šokantne scene u centru Splita: Ajaxovi huligani s blokovima i oružjem na kavi, upala policija
FOTO: INTERVENCIJA NA RIVI

Šokantne scene u centru Splita: Ajaxovi huligani s blokovima i oružjem na kavi, upala policija

Drama na Rivi! Policija privela skupinu Ajaxovih huligana s hladnim oružjem i kamenjem, a Split je uoči duela s Hajdukom pod pojačanim nadzorom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026