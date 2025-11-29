Obavijesti

Sport

PROTIV BAYERA

VIDEO Velika pobjeda Kovačeve Borussije u derbiju! Evo golova

Piše Petar Božičević, HINA,
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Važna je ovo pobjeda Borussije i u kontekstu mira u klubu. Nakon špekulacija o raskolu u svlačionicu, "crno-žuti" su nanizali dvije pobjede; protiv Villarreala i Bayera

U derbi susretu 12. kola Bundeslige nogometaši dortmundske Borussije, koje vodi hrvatski strateg Niko Kovač, pobijedili su u Leverkusenu domaći Bayer s 2-1.

Gosti iz Dortmunda su poveli u 41. minuti, a strijelac je bio 20-godišnji Argentinac Anselmino, inače posuđeni igrač iz Chelseaja. Borussia (D) je povećala prednost u 65. nakon pogotka Adeyemija. Bayer je u 83. smanjio golom Kofanea, ali više od toga domaći sastav nije uspio napraviti.

Golove pogledajte OVDJE

Borussia (D) je ovom pobjedom upravo preskočila Bayer na ljestvici. Klub iz Dortmunda je sada treći, a Bayer na četvrtoj poziciji.

