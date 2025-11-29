VIDEO Velika pobjeda Kovačeve Borussije u derbiju! Evo golova

U derbi susretu 12. kola Bundeslige nogometaši dortmundske Borussije, koje vodi hrvatski strateg Niko Kovač, pobijedili su u Leverkusenu domaći Bayer s 2-1.

Navijači Borussije hodaju prema Maksimiru

Gosti iz Dortmunda su poveli u 41. minuti, a strijelac je bio 20-godišnji Argentinac Anselmino, inače posuđeni igrač iz Chelseaja. Borussia (D) je povećala prednost u 65. nakon pogotka Adeyemija. Bayer je u 83. smanjio golom Kofanea, ali više od toga domaći sastav nije uspio napraviti.

Važna je ovo pobjeda Borussije i u kontekstu mira u klubu. Nakon špekulacija o raskolu u svlačionicu, "crno-žuti" su nanizali dvije pobjede; protiv Villarreala i Bayera

Borussia (D) je ovom pobjedom upravo preskočila Bayer na ljestvici. Klub iz Dortmunda je sada treći, a Bayer na četvrtoj poziciji.