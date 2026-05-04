Ćaleta Car je odigrao cijelu utakmicu za Real Sociedad, a Luka Sučić je ušao u igru u 82. minuti. Sevilla je ovom pobjedom pobjegla iz opasne zone
U BORBI ZA OSTANAK
VIDEO Velika pobjeda Seville!
U zadnjoj utakmici 34. kola španjolskog nogometnog prvenstva Sevilla je svladala Real Sociedad sa 1-0.
Jedini gol postigao je Sanchez u 50. minuti. Gol pogledajte OVDJE
Sevilla je ovom pobjedom "isplivala" iz zone ispadanja, sada je 17. sa 37 bodova, jednim više od 18. Alavesa, dok je Real Sociedad, za kojega je Duje Ćaleta-Car odigrao čitav susret, a Luka Sučić ušao u 82. minuti, deveti sa 43.
Vodi Barcelona sa 88 boova, 11 manje ima drugi Real Madrid.
