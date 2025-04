VIDEO Velški klub predstavio Luku Modrića kao suvlasnika! Evo što je poručio navijačima...

Što nakon karijere, brige su koje more mnoge nogometaše, ali Luka Modrić već zna kojim će putem krenuti nakon što okači kopačke o klin. Štoviše, već je krenuo. Hrvatski nogometaš je prije nekoliko godina osnovao tvrtku Modrić family SL koja se bavi kupnjom, izgradnjom i upravljanjem nekretninama, nedavno je kupio 50 posto udjela u bjelovarskoj pivovari Zeppelin Craft Brewery, a sada se kapetan Reala i 'vatrenih' odlučio okušati i u nogometnom biznisu.

Pokretanje videa... 01:17 Svi biznisi Luke Modrića: Kupuje nekretnine, uložio u hrvatsku tvrtku pa i u brzorastući sport | Video: 24sata/pixsell

Luka je postao manjinski vlasnik velškog kluba Swansea City. Ta vijest je tijekom ponedjeljka procirkulirala nogometnim svijetom, a poslijepodne ju je potvrdio i sam klub na službenim stranicama. Modrić će biti dio vlasničke strukture u kojoj su Andy Coleman, Brett Cravatt, Nigel Morris i Jason Cohen.

- Swansea City sa zadovoljstvom objavljuje da se osvajač Zlatne lopte Luka Modrić pridružio klubu kao investitor i suvlasnik. Luka je najodlikovaniji igrač u povijesti Real Madrida, osvojio je šest Liga prvaka, šest Svjetskih klupskih prvenstava, pet Europskih superkupova, četiri naslova La Lige, dva Španjolska kupa i pet Španjolskih superkupova. Također je osvojio nagradu za najboljeg FIFA-inog igrača, The Ballon d’Or, i igrao je u finalu Svjetskog prvenstva 2018. On je hrvatski igrač svih vremena s najviše nastupa, a u dobi od 39 godina upisao je 45 nastupa za Real Madrid već ove sezone i postigao četiri gola. Lukino ulaganje u klub potvrda je ambicije i vizije kluba. On će igrati ključnu ulogu u pomaganju klubu da privuče globalnu pozornost i napreduje na terenu i izvan njega - objavio je velški klub koji se natječe u engleskom Championshipu.

A svoje dojmove je nakon ovog posla podijelio i hrvatski nogometaš.

- Ovo je uzbudljiva prilika. Swansea ima snažan identitet, nevjerojatnu bazu navijača i ambiciju da se natječe na najvišoj razini. Kao netko tko je igrao na najvišoj razini, vjerujem da mogu pružiti svoje iskustvo klubu. Moj cilj je podržati rast kluba na pozitivan način i pomoći u izgradnji uzbudljive budućnosti - kazao je Modrić.

Foto: Matthew Childs

U klubu ne kriju oduševljenje što je jedan od najpoznatijih nogometaša na svijetu ušao u vlasničku strukturu. To će Swanseaju dati veliki marketinški potencijal i još dodatno popularizirati ih u svijetu na krilima hrvatskog kapetana.

Tom Gorringe, glavni izvršni direktor, rekao je:

- Uzbuđen sam što se Luka uključio kao investitor i suvlasnik. Nema boljeg uzora u igri za naše igrače, od akademije do prve momčadi. Njegova podrška našim ambicijama i volja da nas podrži na našem putu bit će od ključne važnosti jer želimo nastaviti poboljšavati svoje rezultate na terenu i izvan njega. U našim razgovorima pokazao je svoju strast prema klubu, Njegovo znanje o tome kako radimo i istinska strast da nam pomogne da se poboljšamo. Stvarno se veselim bližoj suradnji s njim da nas povede naprijed - rekao je on.

Foto: Ana Beltran

Upravni odbor Swansea Cityja zajednički je izjavio:

- Drago nam je što se Luka pridružio našoj vlasničkoj grupi. Od naših prvih razgovora bilo je jasno da postoji usklađenost naših vizija i da će Luka biti prava vrijednost za našu grupu. Željeli bismo zahvaliti Luki i njegovom timu na njihovoj podršci kroz ovaj proces i veselimo se što ćemo mu poželjeti dobrodošlicu na stadionu.

Na žalost navijača velškog kluba, ovo ne znači kako će Modrić tamo nastaviti nogometnu karijeru. Šansa za to je nikakva jer je njegova želja završiti karijeru u Realu s kojim mu ugovor istječe na ljeto, no nada se novom jednogodišnjem produljenju.