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VIDEO Verstappenov debakl u Monaku: 'Dečki, s*ebano je...'

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Verstappenov debakl u Monaku: 'Dečki, s*ebano je...'
Foto: Reuters

Drama u Monaku: Verstappen je odustao već na startu zbog kvara, kasnije i Norris, a Antonelli juri prema pobjedi

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Velika nagrada Monaka, jedna od najuzbudljivijih utrka Svjetskog prvenstva u Formuli 1, počela je katastrofalno za Maxa Verstappena. Četverostruki prvak odustao je već na samom početku zbog tehničkog problema na bolidu Red Bulla. Dok su drugi vozači projurili, drugoplasirani iz kvalifikacija je ostao bez snage i pomaknuo se ulijevo, uz ogradu.

- Lijepo. Totalno s*ebano, dečki. Što se dovraga događa - rekao je na radiju timskim kolegama.

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Vratio se u boks na kraju prvog kruga pa odustao.

- Motor je bio bizaran, čak i u krugu zagrijavanja. Onda sam na startnoj liniji mogao vidjeti kako motor luduje. Utrka je bila uništena. Idem kući - poručio je kasnije.

Kimi Antonelli, koji je startao s prvog mjesta, zadržao je vodstvo u prvom zavoju i na dobrom je putu da osigura petu pobjedu u nizu za sebe i Mercedes. Problema je imao i aktualni svjetski prvak Lando Norris (McLaren) također je odustao na polovici utrke. Ni on ove sezone nema sreće.

- Nešto nije u redu. Nemam ništa, nemam akumulatora - kazao je.

Pred kraj utrke sigurnosni automobil dvaput je morao na stazu, prvo zbog izlijetanja Lancea Strolla, a onda i Charlesa Leclerca, i to na istom mjestu.

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