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NESPORTSKO PONAŠANJE

VIDEO Vinicius divljao i nakon crvenog. Cucurella prijetio sucu

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Vinicius divljao i nakon crvenog. Cucurella prijetio sucu
Foto: screenshot/X
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Vinicius izazvao skandal: zbog čupanja za kosu i guranja VAR čovjeka prijeti mu kazna, a možda će propustiti i derbi s Barcelonom

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Isključenje Viniciusa Juniora u subotnjoj pobjedi Real Madrida nad Villarrealom 1-0 i dalje je top tema u španjolskim medijima. Brazilac je potegnuo za kosu Nathana Salibu pa u nastavku akcije zabio gol koji su poništili na intervenciju VAR sobe, a njega poslali u svlačionicu.

Vinicius će tako propustiti sigurno jedan, a možda i dva derbija u La Ligi: domaći dvoboj protiv Seville sljedeću nedjelju, a izgledno i gostovanje kod Barcelone 25. listopada. U korist mu ne ide ni ponašanje nakon crvenog kartona.

Naime, na putu do svlačionice Realova sedmica je gurnula i čovjeka iz organizacije koji se brinuo o funkcioniranju ekrana za VAR. On se samo okrenuo i nije reagirao na bijes Brazilca koji često iritira navijače na nogometnim terenima diljem svijeta. I koji se očito ne može disciplinirati.

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Marca, medij tradicionalno naklonjen Realu, ističe kako je prije godinu i pol ista situacija na utakmici Mallorce i Leganesa završila drugačijom odlukom suca. Dani Rodriguez tad je uhvatio Neyoua za kosu, a sudac Alejandro Muniz Ruiz dao mu je žuti karton. Isti je čovjek ovaj put bio u VAR sobi i sugerirao glavnom sucu Isidru Diazu de Meri da isključi Viniciusa.

U disciplinskom pravilniku stoji da crveni karton zaslužuje nasilno ponašanje ako igrač upotrijebi ili namjerava upotrijebiti pretjeranu silu ili brutalnost prema protivniku kad se ne bori za loptu. Razlika je očito u prosudbi što smatraju nasilnim ponašanjem.

- Ako mi dotaknu i vlas s glave, dat ćeš im crveni karton, ideš na VAR - galamio je Marc Cucurella četvrtom sucu žaleći se na isključenje suigrača.

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