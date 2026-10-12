Vinicius izazvao skandal: zbog čupanja za kosu i guranja VAR čovjeka prijeti mu kazna, a možda će propustiti i derbi s Barcelonom
VIDEO Vinicius divljao i nakon crvenog. Cucurella prijetio sucu
Isključenje Viniciusa Juniora u subotnjoj pobjedi Real Madrida nad Villarrealom 1-0 i dalje je top tema u španjolskim medijima. Brazilac je potegnuo za kosu Nathana Salibu pa u nastavku akcije zabio gol koji su poništili na intervenciju VAR sobe, a njega poslali u svlačionicu.
Vinicius će tako propustiti sigurno jedan, a možda i dva derbija u La Ligi: domaći dvoboj protiv Seville sljedeću nedjelju, a izgledno i gostovanje kod Barcelone 25. listopada. U korist mu ne ide ni ponašanje nakon crvenog kartona.
Naime, na putu do svlačionice Realova sedmica je gurnula i čovjeka iz organizacije koji se brinuo o funkcioniranju ekrana za VAR. On se samo okrenuo i nije reagirao na bijes Brazilca koji često iritira navijače na nogometnim terenima diljem svijeta. I koji se očito ne može disciplinirati.
POGLEDAJTE VIDEO:
¡Escándalo! ¿Vinicius agrede al personal de LaLiga y/o la RFEF? ¿La @rfef , @LaLiga y el @CTARFEF actuará de oficio? Lewandowski fue sancionado por tocarse la nariz. Que esto va con premeditación y alevosía. https://t.co/9vH0VinQ6Y— Joalberth Rangel 𝕏 (@JoalberthRangel) October 12, 2026
Marca, medij tradicionalno naklonjen Realu, ističe kako je prije godinu i pol ista situacija na utakmici Mallorce i Leganesa završila drugačijom odlukom suca. Dani Rodriguez tad je uhvatio Neyoua za kosu, a sudac Alejandro Muniz Ruiz dao mu je žuti karton. Isti je čovjek ovaj put bio u VAR sobi i sugerirao glavnom sucu Isidru Diazu de Meri da isključi Viniciusa.
U disciplinskom pravilniku stoji da crveni karton zaslužuje nasilno ponašanje ako igrač upotrijebi ili namjerava upotrijebiti pretjeranu silu ili brutalnost prema protivniku kad se ne bori za loptu. Razlika je očito u prosudbi što smatraju nasilnim ponašanjem.
- Ako mi dotaknu i vlas s glave, dat ćeš im crveni karton, ideš na VAR - galamio je Marc Cucurella četvrtom sucu žaleći se na isključenje suigrača.
🗣 AUDIO REVISIÓN VAR 🗓 Jornada 8 | Primera División ⚽ @realmadrid 🆚 @VillarrealCF | 71’ #ArbitrajeRFEF | @CTARFEF https://t.co/ZCdtYPPTJD— RFEF (@rfef) October 10, 2026
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+