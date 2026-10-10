Real Madrid jedva slomio Villarreal, a Vinicius je u 71. minuti poludio: gol mu je poništen, a dobio je i crveni karton!
NAPETO NA BERNABEUU Vinicius proslavio gol pa dobio crveni. Mourinho napravio neviđeno
U posljednjoj subotnjoj utakmici osmog kola španjolske La Lige Real Madrid je na Bernabeuu svladao Villarreal 1-0 i privremeno je došao na treće mjesto prvenstvene ljestvice, a dvoboj je imao i dramatičan obrat u 71. minuti, kad je Viniciusu poništen gol i pokazan crveni karton.
Pobjedu momčadi Josea Mourinha donio je Yan Diomande (62) prvijencem u Realovu dresu. Taj pogodak inicijalno nije priznat jer je pomoćni sudac signalizirao zaleđe, ali je provjerom u VAR sobi utvrđeno da je gol regularan.
U ovom je slučaju primjena tehnologije donijela sreću Realovim igračima i navijačima, ali samo deset minuta poslije dogodio se veliki obrat iniciran intervencijom iz VAR sobe, a u glavnoj ulozi je bio Vinicius Junior, kojeg je Mourinho poslao na teren u 52. minuti.
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U 71. minuti Brazilac je postigao pogodak za 2-0 nakon sjajnog prodora i asistencije Judea Bellinghama. No, iz VAR sobe je odaslan signal glavnom sucu Diazu, koji je provjerom snimke uočio da je Vinicius u začetku akcije, u sprintu prema suparničkom golu, za kosu povukao Nathana Salibu i na taj način se oslobodio svog čuvara, a u nastavku poslao loptu u mrežu.
Sudac je Brazilcu pokazao crveni karton, a gol je poništen. Vinicius je vrlo burno reagirao na tu odluku, a suigrači su ga jedva zadržali da ne dođe do fizičkog kontakta između njega i Diaza. Real je izdržao u preostalih 20 minuta bez primljenog pogotka, iako je Villarreal u nekoliko navrata ozbiljno zaprijetio.
- Neću to komentirati jer želim sjediti na klupi protiv Seville i Barcelone - jasan je bio Mourinho nakon dvoboja, a onda je propustio konferenciju za medije, za što bi također mogao biti kažnjen.
Barcelona je lakoćom svladala Getafe s 3-0 na Camp Nou i ostala je na vrhu ljestvice s maksimalna 24 boda, pet više od drugoplasiranog Atletico Madrida. Real Madrid je s 18 bodova na trećem mjestu, a Betis je četvrti sa 16 bodova iutakmicom manje. Villarreal je na desetoj poziciji u skupini od šest momčadi koje imaju po osam bodova.
La Liga - 8. kolo Alaves - Atletico M. 1-2 (Boye 45+6-11m / Grimaldo 33, Romero 87) Barcelona - Getafe 3-0 (Gordon 2, G. Jesus 30, Kounde 73) Real M. - Villarreal 1-0 (Diomande 62)
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