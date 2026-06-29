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VIDEO Vinicius se rasplakao u emisiji nakon emotivne poruke: 'Nemam riječi za opisati ju...'

Piše Bruno Lukas,
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VIDEO Vinicius se rasplakao u emisiji nakon emotivne poruke: 'Nemam riječi za opisati ju...'
Foto: Screenshot/twitter

Vinicius Junior rasplakao se u jednoj brazilskoj televizijskoj emisiji nakon što mu je prikazana dirljiva video-poruka bake Done Nilze, koja ga je pratila od najranijeg djetinjstva

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Vinicius Junior (25), ključni igrač Brazila na ovom Mundijalu s četiri pogotka i asistencijom, gostovao je uoči šesnaestine finala u popularnoj brazilskoj emisiji.

Ondje su ga iznenadili video-porukom njegove bake Done Nilze. 

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- Bio je sramežljiv dječak. Spavao je pored mene sve do svoje 16. godine. Vini, neka te Gospa od Aparecide uvijek čuva. Tvoja baka te voli jako, jako, jako - rekla je, a Vinicius nije mogao suzdržati suze.

- Moja baka je iznimno važna osoba u mom životu. Uvijek je sve činila za mene. Kuća nam je bila jako mala, pa sam morao spavati s njom. Nemam riječi kojima bih je opisao - rekao je.

Dodao je i da je odrastao s majkom, braćom, sestrama i bakom.

- Svi su oni učinili sve kako bih ja mogao živjeti svoj san. Zato cijenim svaki trenutak s obitelji, jer znam da ljudi u jednom trenutku odlaze - zaključio je Vinicius,

Brazilom večeras od 19 sati igra protiv Japana za prolaz u osminu finala SP-a.

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