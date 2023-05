VIDEO Vinicius udario igrača pa se požalio na rasizam. Ancelotti: Pjevali su mu da je majmun

Španjolska La Liga ima problema s rasizmom, kazao je Realov trener Carlo Ancelotti nakon nemilih scena koje su obilježile derbi između Valencije i "kraljevskog kluba".

Valencia je na stadionu Mestalla pobijedila Real Madrid 1-0, a pogodak odluke zabio je Diego Lopez u 33. minuti. Bila je to utakmica visokih tenzija, a u samoj završnici susreta došlo je do naguravanja igrača pri čemu je Vinicius Junior udario Huga Dura nakon čega je dobio crveni karton.

Brazilski napadač se cijeli susret žalio na rasističke uvrede s tribina, a u jednom trenutku su ga televizijske kamere uhvatile kako govori svojoj klupi da više ne želi igrati. U jednom trenu je i pokazao na gledatelja koji ga je rasistički vrijeđao.

- Ovo što se dogodilo u nedjelju već nam se dogodilo, ali ne na ovaj način. To je neprihvatljivo. Španjolska liga ima problema s rasizmom. Vinicius nije problem, Vinicius je žrtva - rekao je Carlo Ancelotti na konferenciji za novinare.

- Što mislite, zašto je sudac prekinuo utakmicu? Zato što je javnost vikala Viniciusu 'idiote'? Ne. Sudac je prekinuo utakmicu jer je otvorio protokol o rasizmu - ustvrdio je Talijan.

- Kada je Vinicius dobio crveni karton, cijeli stadion je počeo pjevati 'majmune, majmune'. Jako sam tužan - poručio je Ancelotti.

U obranu Viniciusa stali su i njegovi suigrači.

- Na svim stadionima u Španjolskoj ljudi kontinuirano ne poštuju Viniciusa - rekao je Dani Ceballos dok je Thibaut Courtois dodao:

- Da je Vini rekao da napušta teren, otišao bih s njim. To ne možemo tolerirati.

Nakon cijele situacije na Instagramu se javio i sam Brazilac.

- Ovo nije bio prvi put, čak ni drugi ili treći. Rasizam je normalnost u La Ligi. Čelnici lige misle da je to sve normalno, pa i savez. Tako mi je krivo zbog svega. Prvenstvo koje je nekad pripadalo Ronaldinhu, Ronaldu, Cristianu i Messiju danas pripada rasistima. To je divna nacija koja me prihvatila i koju volim, ali koja je prihvatila u svijet slati sliku rasističke zemlje. Isprike Španjolcima koji se ne slažu, ali danas, u Brazilu, Španjolska slovi kao zemlja rasista. I nažalost, sa svime što se događa na tjednoj bazi, ne mogu to osporiti. Slažem se. Ali ja sam snažan i ići ću do kraja protiv rasista. Iako je put vrlo dalek - napisao je Vinicius.

