VIDEO Vinius poludio u tunelu nakon susreta, morali ga držati

Napetosti nakon utakmice Lige prvaka između Manchester Cityja i Real Madrida (2-1, ukupno 5-1 za Real) preselile su se s terena u tunel stadiona. Društvenim mrežama proširila se snimka koja je izazvala brojne komentare i oprečne tvrdnje, a u središtu događaja našao se igrač Reala, Vinicius Junior.

Na priloženoj snimci, dugoj pedesetak sekundi, vidi se napeta situacija iz tunela. Video je snimljen iz ruke, slabijeg je osvjetljenja i prikazuje gužvu u kojoj se nalaze igrači, osiguranje u zelenim prslucima i klupsko osoblje. Iako se ne vidi jasan fizički sukob, primjetna je povišena tenzija, naguravanje i verbalne rasprave. Na videu se vidi i kako ga tom prilikom netko iz Reala drži kako sukob ne bi eskalirao.

Tenzije su postojale i tijekom same utakmice. U jednom trenutku, Vinicius je uputio gestu "plakanja" prema navijačima Manchester Cityja. Kasnije je objašnjeno kako je to bio njegov odgovor na zadirkivanja iz prošlih susreta.

Objava je brzo prikupila velik broj pregleda i komentara, uglavnom od strane navijača engleskog kluba. Većina reakcija bila je usmjerena protiv Viniciusa, a ton komentara bio je pretežno negativan. Jedan od komentara s velikim brojem reakcija glasio je: "Zaslužio je svako provociranje koje dobije", dok je drugi korisnik dodao: "Mi smo krenuli dalje nakon zvižduka, ali on nije." Bilo je i komentara koji su Brazilca nazivali "najvećom žrtvom u nogometu".