Komentari 0
VIDEO Vinius poludio u tunelu nakon susreta, morali ga držati

VIDEO Vinius poludio u tunelu nakon susreta, morali ga držati
Kaos u tunelu nakon utakmice Cityja i Reala! Vinicius Junior u centru skandala, društvene mreže gore od komentara. Navijači ga nazivaju "najvećom žrtvom u nogometu"

Napetosti nakon utakmice Lige prvaka između Manchester Cityja i Real Madrida (2-1, ukupno 5-1 za Real) preselile su se s terena u tunel stadiona. Društvenim mrežama proširila se snimka koja je izazvala brojne komentare i oprečne tvrdnje, a u središtu događaja našao se igrač Reala, Vinicius Junior.

UEFA Champions League - Round 16 - Second Leg - Manchester City v Real Madrid
Foto: Scott Heppell/REUTERS

Na priloženoj snimci, dugoj pedesetak sekundi, vidi se napeta situacija iz tunela. Video je snimljen iz ruke, slabijeg je osvjetljenja i prikazuje gužvu u kojoj se nalaze igrači, osiguranje u zelenim prslucima i klupsko osoblje. Iako se ne vidi jasan fizički sukob, primjetna je povišena tenzija, naguravanje i verbalne rasprave. Na videu se vidi i kako ga tom prilikom netko iz Reala drži kako sukob ne bi eskalirao. 

Tenzije su postojale i tijekom same utakmice. U jednom trenutku, Vinicius je uputio gestu "plakanja" prema navijačima Manchester Cityja. Kasnije je objašnjeno kako je to bio njegov odgovor na zadirkivanja iz prošlih susreta.

Objava je brzo prikupila velik broj pregleda i komentara, uglavnom od strane navijača engleskog kluba. Većina reakcija bila je usmjerena protiv Viniciusa, a ton komentara bio je pretežno negativan. Jedan od komentara s velikim brojem reakcija glasio je: "Zaslužio je svako provociranje koje dobije", dok je drugi korisnik dodao: "Mi smo krenuli dalje nakon zvižduka, ali on nije." Bilo je i komentara koji su Brazilca nazivali "najvećom žrtvom u nogometu".

Komentari 0
VIDEO Liga prvaka: Tudor došao do prve pobjede, ali ispao iz LP. Liverpool i Bayern dominirali...
OSMINA FINALA LP

VIDEO Liga prvaka: Tudor došao do prve pobjede, ali ispao iz LP. Liverpool i Bayern dominirali...

Tottenham je s 3-2 pobijedio Atletico, ali Atletico ide dalje ukupnim rezultatom 7-5. Odlično je odigrala Tudorova momčad i hrabro ispala. Liverpool je pregazio Galatasaray (4-1), a Bayern Atalantu (10-2)
Heroji iz Stuttgarta za 24sata: 'Mišković je podebljao premije! Rijeko, čudo je i sad moguće...'
PO NOVI PODVIG

Heroji iz Stuttgarta za 24sata: 'Mišković je podebljao premije! Rijeko, čudo je i sad moguće...'

Rijeka vjeruje u čudo protiv Strasbourga! Sjećanje na Stuttgart inspirira: "Ne igraju imena već momčad, a mi smo tada imali sjajnu momčad koju je odlično posložio sjajni trener Matjaž Kek"
FOTO Procurio dres 'vatrenih' za SP 2026. Kvadratići nikad manji
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Procurio dres 'vatrenih' za SP 2026. Kvadratići nikad manji

Specijalizirani portal za dizajn dresova Footy Headlines objavio je prve fotke izrađenih novih dresova hrvatske nogometne reprezentacije za SP. Radi se o posljednjim garniturama koje će proizvesti Nike, a 'vatreni' bi idući tjedan trebali zaigrati u njima protiv Kolumbije

