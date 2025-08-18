Obavijesti

COPPA ITALIA

VIDEO Vlašić spasio Torino od blamaže protiv drugoligaša, još jedan Hrvat zasjao u Italiji

Piše HINA, Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Vlašić spasio Torino od blamaže protiv drugoligaša, još jedan Hrvat zasjao u Italiji
Foto: Screenshot/

Hellas Verona će u sljedećem kolu, koje je na rasporedu krajem rujna, igrati protiv drugoligaša Venecije, dok nogometaše Torina čeka Pisa

Hrvatski nogometni reprezentativac Nikola Vlašić odveo je Torino u sljedeći krug Kupa Italije postigavši pogodak za pobjedu protiv drugoligaša Modene. Jedini gol na utakmici kapetan Torina je postigao u 52. minuti.

Torino će u sljedećem krugu igrati protiv Pise, a odlučujući gol u režiji hrvatskog reprezentativca pogledajte klikom OVDJE.

U ponedjeljak je plasman u sljedeći krug izborila i Hellas Verona, koja je prošla trećeligašku Audace Cerignolu tek boljim izvođenjem jedanaesteraca (4-2). U osnovnom dijelu utakmice rezultat je bio 1-1, a strijelac za Veronu bio je Domagoj Bradarić u 55. minuti. 

Hrvatski nogometaš primio je loptu na rubu protivničkog kaznenog prostora, sjajnim je manevrom pronašao prostor pored nekoliko protivničkih igrača i precizno poentirao u suprotni golmanov kut.  Gol možete pogledati OVDJE.

Za domaće je izjednačio Lopez u prvoj minuti sučevog dodatka. Hellas Verona će u sljedećem kolu, koje je na rasporedu krajem rujna, igrati protiv drugoligaša Venecije. 

OSTALO

