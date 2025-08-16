SAŽETAK UTAKMICE
VIDEO Volej Pršira, bomba Poza i majstorija Ercega za Goričinu prvu pobjedu u novoj sezoni
LOKOMOTIVA - GORICA 1-3 Domaćine je u vodstvo doveo Domagoj Antolić preciznim udarcem s bijele točke, a penal je izborio Fabijan Krivak nakon velike pogreške gostujućeg vratara. Nakon toga probudila se momčad Marija Carevića i u drugom dijelu na teren je istrčala posve drugačija Gorica. Nakon sjajne akcije Jurica Pršir pogodio je volejem u 52. minuti, a samo četiri minute kasnije Iker Pozo spektakularno je zabio izvan šesnaesterca. Točku na “i” stavio je Ante Erceg u 85. minuti.
