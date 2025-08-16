VIDEO Volej Pršira, bomba Poza i majstorija Ercega za Goričinu prvu pobjedu u novoj sezoni

NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Heroji s mora, Putin i Trump nisu dogovorili mir u Ukrajini... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Glavne vijesti subote: Dvije su žene iz Hrvatske s quadom sletjele duboko u provaliju - jedna je poginula, a druga s teškim ozljedama helikopterom prevezena u KBC Rijeka. Epilog povijesnog susreta na Aljasci - Putin i Trump su razgovarali tri sata, ali nisu dogovorili mir u Ukrajini. "Uhićen sam i kažnjen iako u prosvjedima nisam sudjelovao, lažno su me optužili", ispričao je za 24sata Zagrepčanin, student priveden u Beogradu i deportiran kući. Braća Raul i Erik Čemeljić i njihov prijatelj Kristijan Beriša pravi su heroji: "Ljudi misle da imaju devet života pa na moru odu predaleko na moru", upozoravaju junaci...

